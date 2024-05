Aachen. Deutschen Reitsport-Veranstaltern gehen mehr und mehr die Sponsoren und großzügigen Gönner aus. Nur nicht beim Internationalen Offiziellen Reit- und Fahrturnier (CHIO) von Deutschland in Aachen. Die Aachener müssen etwas besser können und vielleicht auch besser machen als andere…

Hochklassig, emotional, international. Das ist der CHIO Aachen. Wer hier an den Start geht, kann Geschichte schreiben. Mit einem Sieg in den wohl bekanntesten Prüfungen der Welt. So wie am Sonntagvormittag bei der Grand Prix Kür, die 6.300 Zuschauer auch in diesem Jahr wieder in ihren Bann ziehen wird. Wenn die Stars der Szene 2024 beim Großen Dressurpreis von Aachen an den Start gehen, dann reiten sie um den Sieg im Lindt-Preis. Denn die Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli GmbH weiten ihr Engagement beim Weltfest des Pferdesports aus.

Der Schweizer Schokoladenhersteller Lindt & Sprüngli ist weltweit führend im Bereich der Premium-Schokolade. Die deutsche Niederlassung befindet sich in Aachen, wo das Unternehmen bereits seit 1992 Partner von Deutschlands größter Reitsport-Veranstaltung ist. „Durch unseren gemeinsamen Bezug zu Aachen ist der CHIO Aachen ein idealer Partner. Beide Organisationen haben eine lange Tradition, sind international ausgerichtet und vertreten Werte wie Qualität und Innovation. Das eint uns und deshalb freuen wir uns, unsere Partnerschaft auszuweiten“, so Michal Spiller, Deutschland-CEO von Lindt & Sprüngli.

Die besten Pferde, die besten Reiter, der beste Sport in einer unvergleichlichen Atmosphäre – mit diesem Versprechen tritt der CHIO Aachen in fünf Disziplinen an. In Aachen zu starten ist Faszination und Herausforderung zugleich. „Reiten mit Gänsehaut“ nennen das die Sportler, wenn sie in diese Stimmung eintauchen und diese besonderen Momente erleben. Einmal in Aachen siegen, Geschichte schreiben und sich verewigen auf der legendären Siegertafel am Rande des Hauptstadions – das ist ihr aller Traum.

Als die Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli GmbH 1992 ihr Engagement beim CHIO Aachen begannen, konnte sich Isabell Werth auf ihrem Superstar Gigolo diesen Traum mit dem Erfolg im Großen Dressurpreis von Aachen zum ersten Mal erfüllen. Mittlerweile ist die deutsche Reitsport-Ikone mit 14 Siegen Rekordgewinnerin der wichtigsten Dressurprüfung beim Weltfest des Pferdesports, die ab sofort zum Lindt-Preis wird. Neben ihr konnten sich auch aktuelle Top-Stars der Dressurszene wie Doppel-Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl, die dreimalige Olympiasiegerin Charlotte Dujardin (GBR) und Mannschafts-Weltmeisterin Cathrine Dufour (DEN) auf der Siegertafel verewigen.

Ganz in Anlehnung an das Motto für das Partnerland USA beim CHIO Aachen 2024 sieht Michael Mronz, der Geschäftsführer der Aachener Reitturnier GmbH, das Zusammenspiel des Schweizer Traditionsunternehmens mit der größten Reitsportveranstaltung der Welt als ein „perfect match“. „Der CHIO Aachen steht nicht nur für Spitzensport und ein Top-Event, sondern auch für verlässliche Partnerschaften. Dass sich die Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli GmbH seit so langer Zeit und in dieser Form engagieren und das Engagement nun ausweiteten, ist ein starkes Zeichen der Wertschätzung und zeugt von der Strahlkraft des CHIO Aachen“, sagt der erfreute Mronz.

Diese Strahlkraft wird sich auch am 7. Juli 2024 wieder zeigen, wenn die Stars der Szene um den Sieg im Lindt-Preis reiten. Wird Isabell Werth ihre beeindruckende Anzahl an Siegen in der Grand Prix Kür beim CHIO Aachen ausbauen können oder gelingt es jemand anderem, sich seinen persönlichen Kindheitstraum zu erfüllen und zum ersten Mal auf der legendären Siegertafel zu erscheinen? So, wie es Reitsport-Ikone Werth in dem Jahr gelang, als die Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli GmbH ihr Engagement beim CHIO Aachen begannen...