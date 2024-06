Hagen a.T.W. An diesem Freitag, 14. Juni, fällt der Hammer bei der dritten Hof Kasselmann & Schockemöhle Hybrid-Auktion. Den Auftakt des Abends bildet eine Wohltätigkeitsauktion zugunsten von JustWorld International. Die internationale, gemeinnützige Organisation verändert das Leben von Kindern in verarmten Gemeinden auf der ganzen Welt, indem sie ihnen Zugang zu lebensverändernden Bildungs-, Gesundheits- und Ernährungsprogrammen verschafft. Zwei einzigartige Erlebnisse, die man mit Geld nicht kaufen kann, können bereits heute online ersteigert werden. Der gesamte Erlös kommt JustWorld International zugute. Trainieren Sie mit den Spitzenreitern und tun Sie gleichzeitig Gutes!! Zur Hybrid-Auktion Für Dressurliebhaber : 3-Tage-Paket: Täglich eine Unterrichtsstunde mit Frederic Wandres, EM Silbermedaillengewinner mit der Mannschaft, vor wenigen Tagen zweimal deutscher Vizemeister, Olympia-Kadidat für Paris, der derzeit auf Platz 9 der FEI-Dressur-Weltrangliste steht. Der Unterricht findet auf dem Hof Kasselmann in Hagen a.T.W. oder auf der Anlage des Hof Kasselmann in Wellington, Florida statt. Termine werden mit allen Beteiligten abgesprochen. Für Springbegeisterte: 3-Tage-Paket: Täglich eine Unterrichtsstunde mit Ludger Beerbaum, Gewinner von vier olympischen Goldmedaillen und zwei Mannschafts-WM-Goldmedaillen. Der Unterricht findet im Reitsportzentrum Riesenbeck International in Deutschland statt. Termine werden mit allen Beteiligten abgesprochen.