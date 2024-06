Geesteren/ NL. Beim internationalen Springreiterturnier CSI Twente in Geesteren gab es einen tödlichen Unfall eines Pferdes. Der Veranstalter gab dazu folgende Meldung heraus: Im Abendprogramm am Donnerstag konnte ein Pferd eines internationalen Teilnehmers nach einem unglücklichen Sturz leider nicht wieder aufstehen und verstarb anschließend in den Händen der anwesenden Tierärzte. Aus Respekt vor den Beteiligten werden keine weiteren Details bekannt gegeben. Mit freundlichen Grüßen Willem Pfeiffer Pressesprecher CSI Twente