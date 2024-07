Frankfurt/ Main. Seit Tokio 2021 wird bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele die Nationalflagge der jeweils teilnehmenden Nation von einem Paar gehalten oder getragen. Die Fahnenträger der deutschen Mannschaft im Hinblick auf Olympia in Paris werden durch eine Wahl ermittelt, an der auch die Öffentlichkeit teilnehmen kann. Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) hat sechs Kandidaten – drei Frauen und drei Männer – aus dem Team Deutschland für die Wahl des Duos für die Olympischen Spiele Paris 2024 bekanntgegeben. Damit werden nach Tokio 2021 und Peking 2022 bereits zum dritten Mal sowohl eine Frau als auch ein Mann als Fahnenträger des „Team D“ ausgewählt. Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hatte die geschlechtergerechte Lösung erstmalig zu den Olympischen Spielen in Tokio eingeführt. Die Wahl findet öffentlich vom 15. Juli bis zum 21. Juli statt. Abgestimmt werden kann unter www.teamdeutschland.de sowie bei den Medienpartnern der Fahnenträger-Wahl Eurosport, ARD, ZDF und T-online. Der DOSB hat folgende sechs Mitglieder zur Wahl benannt (in alphabetischer Reihenfolge, getrennt nach Geschlecht): Frauen: Jessica von Bredow-Werndl (Reitsport) – zweifache Olympiasiegerin Tokio 2021, zweite Olympiateilnahme Alexandra Popp (Fußball) – Olympiasiegerin Rio 2016, Mannschaftskapitänin, zweite Olympiateilnahme Anna-Maria Wagner (Judo) – zwei Bronzemedaillen Tokio 2021, zweite Olympiateilnahme Männer: Christian Reitz (Schießsport) – Bronzemedaille Beijing 2008, Olympiasieger Rio 2016, fünfte Olympiateilnahme Dennis Schröder (Basketball) – Weltmeister 2023, Mannschaftskapitän, erste Olympiateilnahme Alexander Zverev (Tennis) – Olympiasieger Tokio 2021, zweite Olympiateilnahme Die Kriterien für die Vorauswahl der sechs Nominierten durch die Delegationsleitung des Team Deutschland waren: Erfolg Bisherige internationale, insbesondere olympische Erfolge. Vorbildfunktion Populäre Athleten, die nicht nur mit ihren Erfolgen, sondern auch mit ihrer Persönlichkeit und Haltung einen fairen und manipulationsfreien Leistungssport verkörpern und Menschen begeistern und inspirieren, selbst Sport zu treiben und sportlichen Erfolg anzustreben. Vielfalt des Sports Auswahl von Athleten aus verschiedenen Sportarten und Disziplinen. Vorrang für die Wettbewerbe der Olympischen Spiele Die Teilnahme an der Eröffnungsfeier ist freiwillig und passt nicht immer in das Trainings- und Wettkampfprogramm der Athleten. Daher bedarf es einer Zustimmung von Athlet und Verband für eine Nominierung auf der Shortlist. So läuft die Wahl ab Seit den Olympischen Spielen in Rio 2016 können Öffentlichkeit und Fans gemeinsam mit den Athleten des Team D über die Fahnenträger abstimmen. Dabei werden die Stimmen der Athleten des Team D und die der Fans mit jeweils 50 Prozent gewertet. Wer dann jeweils bei den Frauen und Männern die höchste Prozentpunktzahl hat, hält gemeinsam die Fahne bei der Eröffnungsfeier auf der Seine in Paris. Das gewählte Duo wird am Donnerstag, 25. Juli 2024, bei der Team D-Pressekonferenz im Deutschen Haus in Paris verkündet. Zeitraum der Wahl: 15.7.2024 (06:00 Uhr MEZ) – 21.7.2024 (23:59 Uhr MEZ) Veranstalter: DOSB mit Unterstützung von Eurosport, ARD, ZDF, und T-​Online Pressekontakt: Eva Werthmann, Leitung DOSB-Verbandskommunikation, E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können. , Tel.: +49 151 525 35858.