Warendorf. Nach derm sofortigen Rücktritt von Reiterpräsident Hans-Joachim Erbel und des Finanzkurators Gehard Ziegler sollen diese Posten noch in diesem Jahr neu besetzt werden. Warum Generalsekretär Sönke Lauterbach ("ich bin eine Belastung") bis Ende September 2025 im Amt verharrt und dann erst geht, bleibt ein Rätsel. Rundschreiben von Generalsekretär Sönke Lauterbach Sehr geehrte Damen und Herren, nach den Rücktritten von Präsident Hans-Joachim Erbel und Finanzkurator Gerhard Ziegler am Ende des Verbandsrates am 11.07.2024 hat das Präsidium am 15.07.2024 entschieden, Nachwahlen bis zum Ende der Wahlperiode im Mai 2025 für die beiden Positionen anzustreben. Mit diesem Schreiben informiere ich Sie über den vorgesehenen Weg hin zu diesen Nachwahlen. Alle Formulierungen zu Präsident und Finanzkurator verstehen Sie bitte stets im Sinne von m/w/d. Dies sind die Vorgaben der Satzung: Die Legislatur/Wahlperiode läuft bis zur Mitgliederversammlung 2025, § 11.1

Ersatzwahlen bis zum Ablauf der Wahlperiode sind zulässig, § 20.3

Der Präsident wird der Mitgliederversammlung vom Beirat Sport vorgeschlagen, § 13.1.2, § 15.2.4.3

Der Finanzkurator wird aus der Mitgliederversammlung vorgeschlagen, § 13.1.8

Eine außerordentliche MV wird auf Beschluss des Präsidiums bzw. auf Verlangen von 33 % der Gesamtstimmrechte der MV einberufen, § 21.11

Mitgliederversammlung und Bereichsbeiräte haben eine Einberufungsfrist von vier Wochen, eine Verkürzung aus wichtigem Grund ist nicht vorgesehen, § 21.1.3 Das Präsidium wird im Herbst zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung einladen, nachdem der Beirat Sport sich auf einen Präsidentschaftskandidaten verständigt hat. Identifizieren von Kandidaten Das Präsidium hat in seiner Sitzung am 15.07.24 eine Findungskommission berufen. Dieser Vorschlag, eine Findungskommission einzurichten, wurde auch in der außerordentlichen Verbandsratssitzung am 11.07.2024 gemacht. Die Findungskommission besteht aus 5 Mitgliedern aus dem Bereich Sport: Dieter Medow, Dr. Harald Hohmann, Peter Hofmann, Heike Körner, Ingrid Klimke 3 Mitgliedern aus dem Bereich Zucht: Theo Leuchten, Dr. Norbert Camp, Carsten Grill 2 Mitgliedern aus dem Bereich PM: Annett Schellenberger, Herzog von Croÿ Dieter Medow und Theo Leuchten fungieren als Sprecher der Kommission. Arbeit der Findungskommission: Die Kommission

- strukturiert den Prozess

- identifiziert geeignete Kandidaten (inklusive Verfügbarkeit)

- strukturiert den Prozess

- identifiziert geeignete Kandidaten (inklusive Verfügbarkeit)

- schlägt sie den Verbänden und dem Beirat Sport vor Die Kommission ruft Mitglieds- und Anschlussverbände auf, Kandidaten vorzuschlagen. Sie können bereits jetzt Vorschläge bei Theo Leuchten, Dieter Medow oder auch mir einreichen. Wir kommen mit einer Aufgabenbeschreibung des Präsidenten noch separat auf Sie zu. Bei Fragen stehen wir Ihnen vorab selbstverständlich zur Verfügung, ebenso wie Dr. Harald Hohmann. Die Kommission identifiziert auch selbst potenzielle Personen. Sie spricht Personen an, die benannt wurden bzw. der Kommission selbst geeignet erscheinen. Die Kommission soll nicht zwingend nur eine Person vorschlagen, sondern ggf. mehrere Kandidaten, die zur Verfügung stehen. In diesem Fall müssen die Kandidaten bereit sein, sich einem demokratischen Prozess zu stellen. Zeitschiene: Ende Juli: berufene Findungskommission beginnt Arbeit Mitte September: Kandidaten sind identifiziert Mitte September: Sitzungen von AGLV mit Gästen sowie der Zuchtverbände und der Persönlichen Mitglieder zur Vorstellung der Kandidaten Mitte Oktober: der Beirat Sport schlägt der Mitgliederversammlung einen Kandidaten für Präsidentenamt vor; Sitzungstermin voraussichtlich 9. oder 10.10.2024 in Warendorf Mitte November: außerordentliche Mitgliederversammlung mit Nachwahlen in Warendorf Soviel für heute als erste Information zum anstehenden Prozess, wie ihn das Präsidium eingeleitet hat. Mit freundlichen Grüßen Soenke Lauterbach Generalsekretär und Vorsitzender des Vorstandes