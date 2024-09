Aachen. Das hat gepasst: Wenn auf dem Gelände des CHIO Aachen zwei arabische Pferde aufeinandertreffen, ist das noch nicht so ungewöhnlich, wenn aber eines klassisch in der Dressur und das andere klassisch in einer Westerndisziplin geritten wird und beides wie ein “Pas de Deux” zusammengefügt wird, dann ist das schon ein Hingucker. Mit dieser Idee überraschten Dr. Martin Pauli und Daniela Entner die Gäste beim 40. All Nations Cup in Aachen. Dort wird sowohl der ANC, als auch das Nationale Championat der Arabischen Pferde zelebriert. Soll heißen: Zucht trifft Sport - Fans, Freunde und Besitzer Arabischer Pferde aus aller Welt kommen auf dem CHIO-Gelände zusammen und das jedes Jahr mit wachsender Begeisterung. Während der All Nations Cup am Freitag mit der Musterung der Stuten und Hengste unterschiedlicher Altersklassen in der Albert-Vahle-Halle begann, wurden im Dressurstadion erste Dressur- und Springprüfungen absolviert. Dressursieger mit arabischen Vorfahren Und dabei unterstrich ein Deutsches Reitpony bereits, welchen Einfluss arabische Vorfahren entfalten können. Der Schimmel Sunny von Pantani-Nanduc gewann mit seiner Reiterin und Besitzerin Tanja Kappler (RV Heidelsheim) sowohl die Dressur Kl. S* als auch die Dressurprüfung Kl. M**. Über den Vater Pantani geht Sunny auf den Arabischen Vollblüter Gual Ghazir ox zurück, und auch der Mutter-Vater Nanduc bringt mit Merafic ox arabisches Vollblut in die Abstammung. Das ist dem Schimmelwallach durchaus deutlich anzumerken - solide, aber elegant, fein und edel präsentiert sich Tanja Kapplers Sportpartner. Und auch das zweitplatzierte Pferd entspringt der Kombination zweier Pferderassen: Der beim Trakehner Verband als arabischer Halbbluthengst gekörte Camar Gabun ist schon aufgrund seiner braunscheckigen Farbe ein auffallender “Farbtupfer”, stammt von Camaro aus der arabischen Elitestute Galina ox ab und wurde und wird von Isa Lindemann-Treptau ausgebildet. Camar Gabun stammt aus familieneigener Zucht der Lindemanns, erblickte das Licht der Welt auf dem Gestüt Camelot Arabians in Bad Oldesloe/ Schleswig-Holstein. Die Belgierin Lotte Lenaerts stellte mit dem 10 Jahre alten FA Monaco AA von MM Sergio aus der Princess Odessa ein arabisch gezogenes Pferd auf Rang drei vor. Der in schöner Fuchsfarbe leuchtende Hengst war bereits 2022 beim Nationalen Championat des VZAP in Aachen durch seine Leistungsbereitschaft aufgefallen. All Nations Cup rückt Pferdezucht in den Mittelpunkt Stuten und Hengste, Jungpferde und reifere Generationen stehen im Mittelpunkt des 40. All Nations Cup in der Albert-Vahle-Halle. Am Freitag wurden die ersten Altersklassen nach festgelegten Regeln präsentiert: Im Freilaufen in der Arena und danach an der Hand ihrer Vorführer/innen, um den Richtern und Richterinnen so viele Eindrücke wie möglich über die einzelnen Pferde zu ermöglichen. Typ, Korrektheit des Gebäudes und nicht zuletzt die Bewegungsqualität und das -vermögen im Trab und Galopp spielen eine zentrale Rolle. Der Schönheit stehen Gesundheit, korrektes Gebäude und typische Merkmale und Qualitäten der Arabischen Vollblüter zur Seite. Nicht zufällig sind Araber die älteste und am meisten verbreitete Veredler-Rasse der Welt. Der All Nations Cup und das Nationale Championat des VZAP werden bis Sonntag mit Sportprüfungen und der Präsentation der Pferde (ANC) fortgesetzt. Der Zugang zum Veranstaltungsgelände ist frei.