Ankum. Am 7. Dezember ist es wieder soweit: Im Sportzentrum Ankum bieten Ulli Kasselmann und Paul Schockemöhle auf ihrer 45. PSI-Auktion 52 Ausnahmetalente für den großen Dressur- und Springsport an. Dezember ist die Zeit des Jahres, in der wir zusammenkommen und gemeinsam besondere Momente unter dem Lichterglanz des Weihnachtsbaums erleben. Es ist auch die Zeit, in der die Performance Sales International ihre berühmte jährliche Auktion zelebriert. Die 45. P.S.I. Auktion präsentiert nun mit Stolz die nächste Generation an Spitzenpferden für den Dressur- und Springsport. 52 talentierte und sorgfältig ausgewählte Nachwuchsathleten aus den renommierten Gestüten Lewitz und Osthoff, ausgestattet mit bester Genetik und hohem Leistungspotential, werden am 7. Dezember 2024 im P.S.I. Auktionszentrum in Ankum unter den Hammer gehen. Details und Videos der Kollektion sind ab jetzt online unter psi-auktion.de. Showstopper der Kollektion Den aktuellen P.S.I. Katalog schmücken Nachkommen der gefragten Springpferdevererber Chacoon-Blue, Cornet's Balou und Conthargos. Auktionskandidaten wie der vierjährige Conzey PS, der fünfjährige Challenge Blue PS oder der sechsjährige Corlytender PS gingen allesamt als Champions ihrer Altersklasse beim 2024 Dobrock Deister Championat hervor. Die dressurbetonten Youngster bestechen vor allem durch ihre sportlich hocherfolgreichen Familien: Die Stute Vivendy eröffnet die Kollektion mit einer exquisiten Abstammung über Vivino x Fürst Jazz x Sir Donnerhall. Eine weitere Tochter des Vivino, Venaria ist eine Halbschwester zu WM-Bronzemedaillengewinner Fashion Prinz OLD. Der Stamm von Letasio brachte uns bereits die Bundeschampioness Saniola oder den S-Dressur Sieger Force Majeure. Der Feinrich-Hengst For Global repräsentiert die Familie der bedeutenden Elite Stute Gesina und ist zu Recht ein wahrer Showstopper der diesjährigen Dressur-Kollektion. Ulli Kasselmann blickt mit berechtigtem Züchterstolz auf die diesjährige Kollektion, “Unsere wertvollen Mutterlinien auf dem Gestüt Osthoff und in der Lewitz sind die Basis einer erfolgreichen Sportpferdezucht. Stuten wie Zarin, Miss Breitling, Fantastica PS, Hosandra, Attraction oder Gesina haben alle schon Nachkommen hervorgebracht, die zuerst in Ankum und später im Viereck für Aufsehen sorgten. Die weltweiten Erfolge unserer Pferde, nicht zuletzt auf den Olympischen Spielen von Paris, sind die wirksamste Werbung für unser Zuchtprogramm und unsere Marke.” “Die P.S.I. Auktion ist immer noch die beste Bühne, um unsere absoluten Spitzenpferde ins Rampenlicht zu stellen und unserer internationalen Käuferschaft zu präsentieren,” ergänzt Partner Paul Schockemöhle. “Ich freue mich daher, auch in diesem Jahr wieder einige vermögende Championats- und Youngster-Tour Sieger vorzustellen, die bereit sind für den Sprung in den großen Sport.” Spezieller P.S.I. Service Entdecken Sie die aktuelle Kollektion der 45. P.S.I. Auktion auf psi-auktion.de und seien Sie am 7. Dezember 2024 dabei, um Ihren perfekten Sportpartner zu finden. Unsere Kundenberater sind bereit, bei der Auswahl des richtigen Pferdes zu helfen. Interessenten können ab jetzt und bis zum Auktionsdatum einen Termin zur Besichtigung oder zum Probieren in Hagen a.T.W. oder Mühlen vereinbaren. Einzigartig für Kunden der P.S.I. ist außerdem das umfangreiche Servicepaket, das vom anfänglichen Versicherungsservice bis zur gezielten, weiteren Ausbildung des Auktionspferdes individuell auf die Wünsche des Kunden angepasst werden kann. Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, alle Details finden Sie nachfolgend. Zur Dressur-Kollektion Kontaktpersonen Dressur Contact Dressage Horses Ullrich Kasselmann +49 5401 89200 Francois Kasselmann +49 (0) 171 4969865 Bianca Kasselmann +49 5401 89200 Michael Holtgers +49 (0) 171 6210275 Insa Hansen +49 (0) 172 4556216 Hartmut Lammers +49 (0) 160 91900489 Jürgen Hoffmann +1 (858) 9456022 Frederic Wandres +49 (0) 171 3387687 Spring-Kollektion Kontaktpersonen Springen

