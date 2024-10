Links auf dem Foto Landoberstallmeisterin Dr. Astrid von Velsen mit "ihrem" Siegerhengst WM Daraschad und Ehrenpreis (Foto: Angelika Schmidt) Kranichstein/ Seelze. Siegerhengst und gekört wurde in Kranichstein vom Verband der Araber-Züchter WM Daraschad vom Haupt- und Landgestüt Marbach. Der Verband der Züchter und Freunde des Arabischen Pferdes e.V. (VZAP) haben im Reitsportzentrum Darmdtsadt-Kranichstein den hochnoblen und wunderschönen Hengst WM Daraschad ox zum gekörten Siegerhengst erklärt, er entspringt der Zucht des Haupt- und Landgestüt Marbach in Baden-Württemberg. Dort erblickte auch WM Namax ox das Licht der Welt und erhielt ebenfalls ein positives Körurteil. Es war eine feine, kleine Auswahl an arabischen Hengsten, die in Kranichstein zur Körung und Anerkennung vorgestellt wurde und alle Hengste wurden durch den VZAP gekört. Klasse, nicht Masse bestimmte die Körung im Jubiläumsjahr des VZAP in Kranichstein. Zwei Hengste wurden in Kranichstein zur Anerkennung, bzw. Eintragung vorgestellt, sechs Kandidaten traten zur zentralen Körung an. WM Daraschad ox und sein Marbacher Kollege WM Namax ox wurden von Oberlandstallmeisterin Dr. Astrid von Velsen nach Kranichstein begleitet. Das ox hinter dem Namen verdeutlicht, dass es sich um Arabische Vollblüter handelt. Die in Marbach gepflegte Araberzucht ist international bekannt und hoch angesehen. WM Daraschad ox ist ein Schimmel klar erkennbaren und feinen, arabischen Typs mit solidem Fundament, im rechteckigen Format stehend mit klaren Reitpferdepoints und gut angesetztem Hals. Er entspringt der Stutenfamilie der Murana I, die im Königlichen Gestüt Scharnhausen-Weil begründet wurde. Dessen Stuten, Hengste und Fohlen wurden 1932 an das HuLG Marbach übergeben. Seither wird die Zucht dort fortgeführt und sorgfältig gepflegt. Der nun zum Siegerhengst gekürte WM Daraschad ox hat den Prämienhengst Mosri al Dahab zum Vater und die Elitestute Dahi von Insh Allah zur Mutter. Schleifen und Prämien für “Neue” Petra und Nigel Nutt aus Menden stellten ihren 2021 geborenen Vollblut-Araber Hamzah al Batra ox zur Eintragung in Kranichstein vor und kehren nun mit der Silberschleife für den gekörten und eingetragenen Schimmel von Ali Nour El Dahab aus der PA Hinya Bint von Ansata Nile in den heimischen Stall zurück. Gold-, Silber- und Weiße Schleife markieren die Qualität von Eintragungshengsten im VZAP. Eine Prämie vergab die Körkommission sogar an den zur Anerkennung angereisten Shagya-Araber Javino/ Jussuf-311, einen 2013 geborenen Schimmelhengst aus der Zucht von Franz und Anneliese Hoppenberger (Österreich). Die ZG Marquardt/ Wehner in Kalbach stellte den in Stadl-Paura 2016 gekörten und als Siegerhengst proklamierten Sohn des Jussuf-911 aus der Alien von Koheilan-555 in Kranichstein vor und konnte zudem auch einen 2020 geborenen Sohn des Javino zur Körung präsentieren. Gekört wurden folgende Hengste: Bel Adeed ox von Shanghai EA-GR Amaretto, ausgestellt von Sara Theresa Roth (Neuhaus), Z.: Karin Merkel, Neilingen

WM Namas ox von Musab-DF Malik Jamil, Z. u. B.: Haupt- und Landgestüt Marbach

HH Secret Rowtag, ein 2019 geb. Braunschecke von Sultan Ibn Sauda Zahra-SH Secret Gamble, Z. u. B: Sarah Horsch, Kösching

Acrisius (Shagya-Araber), 2020 geb. von Javino/ Jussuf-311-Cimaron, Z.u.B.: ZG Marquardt/ Wehner, Kalbach

Kirchberghofs Garant ox von Ganymed-Dormane, Z. u. B.: Jessica Lenz-Nemenich, Zweibrücken Zum abwechslungsreichen Augenschmaus geriet die Hengstpräsentation mit arrivierten Vererben, sowie die Schaubilder, die VZAP-Mitglieder mit ihren Arabischen Pferden vorbereitet hatten. Ob als Lehrpferd für Kinder, Dressur-As, vor dem Wagen oder als Sportpartner in der Working Equitation und im Westernreiten - die Vielfalt und Menschenbezogenheit der Araber stand vollkommen im Mittelpunkt des Arabischen Wochenendes in Kranichstein. Der Katalog mit Details zu Körkandidaten, arrivierten Hengsten und Stuten in Kranichstein ist hier verfügbar: https://vzap.org/wp-content/uploads/Katalog-Kranichstein.pdf