Goch. Mit dem Erscheinen des Katalogs zur Springpferde-Auktion bei Holger Htezel am 27. November in Goch offenbarte sich sofort ein unglaublches Interesse an der Kollektion. Der Run ist verständlich. Denn die 22 ausgesuchten Spitzentalente im Alter zwischen vier und acht Jahren verfügen nicht nur über allerbeste Abstammungen, sondern teilweise schon über internationale Grand Prix-Erfolge. Wer sich hier möglichst frühzeitig über ein Nachwuchspferd der Sonderklasse informiert oder gleich einen Termin zum Ausprobieren vereinbart, hat natürlich eine bessere Chance sein Traumpferd zu finden und bei der Auktion am 27. November auch zu ersteigern. Für den Anstrm auf die Pferde des aktuellen Auktionslots hat Holger Hetzel eine einfache Erklärung: „Gute Kunden sind für mich zufriedene Kunden. Denn nur die kommen wieder. Kundenzufriedenheit ist für uns also auch ein Aspekt der Nachhaltigkeit. Und wenn zahlreiche Interessente, ob nun Stamm- oder Neukunden, gleich am ersten Tag, an dem wir das Auktionslot auf der Internet-Seite freigeschaltet haben, mit uns Kontakt aufnehmen, um sich zu informieren oder einen Termin zum Ausprobieren zu buchen, zeigt mir das, dass unser Konzept richtig ist.“ Die extreme Nachfrage ist auch deshalb verständlich, weil es weltweit wohl kaum eine Auktion wie bei Holger Hetzel gibt, bei der so viele Nachwuchspferde auf allerhöchstem Niveau angeboten werden. Gerade die zufriedenen Auktions-Käufer, die hier in den letzten 20 Jahren ein Pferd erwerben konnten und von denen mittlerweile viele zu Stammkunden geworden sind, wissen, dass sie bei dieser einzigartigen Auktion auch einzigartige Talente finden.