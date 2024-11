Ankum.In weniger als zwei Wochen, genauer gesagt am Samstag, den 7. Dezember 2024, laden der Stall Schockemöhle und der Hof Kasselmann zur 45. P.S.I. Auktion in Ankum ein. Zuvor haben Enthusiasten der P.S.I. noch die Gelegenheit, die Dressur-Kollektion in einer Live-Präsentation am Samstag, den 30. November um 18.00 Uhr (MEZ) zu bewundern. Es ist der letzte große Auftritt der 26 ausgewählten Dressurpferde vor der Auktion. Wir laden Sie herzlich ein, per Livestream dabei zu sein und so einen exklusiven Einblick in die Ausbildung und den Werdegang der einzelnen Kandidaten zu bekommen. Ullrich Kasselmann und Wolfgang Kohnle sind ihre Gastgeber dieser Vorführung, Olympiasieger Frederic Wandres und Francois Kasselmann übernehmen die englische Kommentierung für unsere internationalen Zuschauer. Individuelle Beratung zu jeder Zeit Interessenten und Reiter können ihre zukünftigen Sportpartner für das große Viereck oder den Parcours in der 45. P.S.I. Auktionskollektion entdecken. Details und Videos der Kollektion sind auf unser Webseite psi-auktion.de verfügbar. Das Lot der 26 dressur- und 26 springbetonten Youngster steht für Sie zur Inspektion und zum Ausprobieren bereit. Kontaktieren Sie jederzeit unsere Verkaufsberater in Mühlen und Hagen, machen Sie einen Termin aus und lassen Sie sich zeigen, welches Pferd zu Ihnen passt oder das Potential hat, ihre Wunschvorstellungen zu erfüllen. Wir kennen die meisten Pferde von Geburt an, denn die Zucht, Aufzucht, Vorbereitung und Ausbildung der P.S.I. Kandidaten geschieht in unseren eigenen Zucht- und Ausbildungsställen unter unserem erfahrenem und passioniertem Fachpersonal. Das verschafft uns einen entscheidenden Vorteil: die besten jungen Dressur- und Springpferde auszuwählen und sie in die richtigen Hände zu geben. Für den Stall Schockemöhle und Hof Kasselmann ist mit dem Besitzerwechsel das Geschäftsverhältnis jedoch noch nicht abgeschlossen. Sie bleiben in engem Kontakt mit den Käufern und unterstützen sie, falls gewünscht, auch in der langfristigen Ausbildung und Turnierplanung. Stammkunden der P.S.I. wissen dies seit Jahren zu schätzen und die internationalen Erfolge ehemaliger Auktions- und Verkaufspferde, u.a. in Paris 2024, sprechen für sich. Die besten Gen-Pools aus den Zuchtstätten von Paul Schockemöhle und Ulli Kasselmann garantieren neben der sportlichen Zukunft auch züchterisch wertvolles Potential. Wie Sie die Präsentation sehen können Am Samstag finden Sie den Livestream auf unserer Homepage psi-auktion.de und unserem Facebook Kanal. Wenn Sie die Vorführung im P.S.I. Sport- und Auktionszentrum in Ankum besuchen möchten, bitten wir Sie, sich hier vorher anzumelden. Dressurkollektion 2024 Ansprechpartner: Ullrich Kasselmann +49 5401 89200 Francois Kasselmann +49 (0) 171 4969865 Bianca Kasselmann +49 5401 89200 Michael Holtgers +49 (0) 171 6210275 Insa Hansen +49 (0) 172 4556216 Hartmut Lammers +49 (0) 160 91900489 Jürgen Hoffmann +1 (858) 9456022 Frederic Wandres +49 (0) 171 3387687 Office: Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können.

Spring-Kollektion 2024 Ansprechpartner Paul Schockemöhle +49 (0) 5492 9600 Vivien Schockemöhle +49 (0) 176 70032705 Florian Meyer zu Hartum +49 (0) 171 4773396 Andreas Kreuzer +49 (0) 171 3109341 Christian Volke +49 (0) 170 8971609 Gabor Györfi +49 (0) 162 2159504 Alfons Hermes +49 (0) 171 6060404 Joseph Klaphake +49 (0) 171 7289512 Office: Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können.