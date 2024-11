"Sensationell" - Spitzenpferd der 19. Auktion von Holger Hetzel auf seiner Reitanlage in Goch (Foto: Thomas Hartwig) Goch. Die 19. Internationale Springpferdeauktion am 27. November im Reitsportzentrum von Holger Hetzel im rheinischen Goch war einmal mehr ein großartiger Erfolg. Den Spitzenpreis erzielte der niederländische Schimmel-Hengst Sensationell von Zirocco Blue, insgesamt eruzielten die 22 angebotenen Springpferde einen "Schnitt" von 311.000 Euro. Rund 700 Gäste und Kaufinteressenten aus zahlreichen Ländern, darunter einige der weltbesten Springreiter, versammelten sich in der geschmückten Reithalle zur 19. Internationalen Springpferde-Auktion im Reitsportzentrum von Holger Hetzel im niederrheinischen Goch. Zum Kauf angeboten wurden 22 hochveranlagte Springtalente, wie sie weltweit kaum zu finden sind. Entsprechend gut war auch die Kauflaune der Interessenten. Den Spitzenpreis erzielte ein sechsjähriger Sohn des Zirocco Blue aus einer Cardento-Mutter, der seinen Namen "Sensationell" völlig berechtigt trägt. Der sechsjährige Schimmelhengst aus der Königlich Niederländischen Warmblutzucht wurde erst bei einem Gebot von einer Million Euro zugeschlagen. Bereits in internationalen Youngster-Prüfungen erfolgreich, wird "Sensationell" zukünftig vom irischen Springreiter Daniel Coyle geritten, der in dieser Saison mit der Stute Legacy nicht nur das Weltcup-Springen in Leipzig gewonnen hatte, sondern mit ihr in diesem Jahr auch das weltweit erfolgreichste Springpferd vorstellte. Doch nicht nur Sensationell war der internationalen Käuferschaft eine Menge Geld wert. Vier weitere Pferde wurden jenseits der 500.000-Euro-Marke zugeschlagen. Das zweithöchste Gebot des Abends entfiel auf die siebenjährige irische Tyson-Tochter Sweet Dream, die bei 760.000 Euro einen neuen Besitzer fand. Das drittteuerste Pferd war ein ebenfalls niederländischer Hengst. Der Sohn des Baltic VDL fand für 600.000 Euro einen neuen Besitzer. Insgesamt erzielten die 22 vorgestellten Pferde einen Durchschnittspreis von mehr als 311.000 Euro. Auktions-Erfinder Holger Hetzel zeigte sich im Anschluss seiner 19. Springpferdeauktion aus gleich zwei Gründen sehr zufrieden: „Natürlich machen ein solcher Spitzenpreis, aber auch der Durchschnittspreis, mich sehr glücklich. Was mich aber ebenso freut, ist der Umstand, dass das teuerste Pferd in Meisterhände kommt, und wir darauf hoffen können, ihn zukünftig in den großen Springprüfungen dieser Welt wiedersehen zu können. Gleiches gilt für etliche andere Pferde der Auktion, die ebenfalls zu internationalen Spitzenreitern gingen.“