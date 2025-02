Martin Richenhagen - seit dem 26. November 2025 neuer Präsident der deutschen Reiterlichen Vereinigung

(Foto: privat)

Warendorf. Martin Richenhagen ist seit etwas mehr als 100 Tage im Amt des Präsidenten der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) in Warendorf. Über seine bisherige und anstehende Tätigkeit wird er in einem weiteren Forumsgespräch am 21. März auf Schloss & Gut Liebenberg nördlich von Berlin berichten. Einige Leichen habe er schon gefunden, sagt er...

Am 26. November letzten Jahren wurde Martin Richenhagen (72) zum neuen Präsidenten des weltweit größten Landesverbandes im Pferdesport gewählt. Gleich am nächsten Morgen saß er in einer kleinen Kammer des Verbandes in Warendorf an einem Schreibtisch. Richenhagen, eins mächter Vorstandschef des Agrarkonzerns AGCO/ USA wollte keine Zeit verlieren, um den arg in Schieflage gekommenen Verband wieder auf Vordermann zu bekommen, vor allem, was die Finanzen betrifft. „Wind of Change“ nennt der gebürtige Mülheimer mit deutschem und us-amerikanischem Paß seine Sofortmaßnahmen.

Nach 100 Tagen in seiner Position sagt er, er wolle in der Zentrale „die Kultur in Richtung flexibler Dienstleister für unsere Reiter modernisieren“, das Beratergremium habe mit der Arbeit bereits Fahrt aufgenommen, „leider habe ich auch einige Leichen im Keller gefunden“, man arbeite aber die Altlasten zügig ab. Die Kommunikation zwischen Haupt- und Ehrenamt in Zucht- und Landesverbänden müsse optimiert werden, und noch in diesem Monat Februar beginne er eine entsprechende Rundreise.

Weitere Schwerpunkte seien gleich zu Beginn seiner Amtszeit „die Neuaufstellung im IT-Bereich, und die Bundeschampionate müssen ohne finanzielle Verluste organisiert werden“. Vor Ort in Warendorf herrsche regelrecht Aufbruchstimmung, „alle sind positiv gelaunt“. Er selbst arbeite 24 Stunden, 7 Tage die Woche, „und engagiere mich voll. Es gibt viel zu tun, und wir packen kräftig an. Dafür brauchen wir die Unterstützung und Änderungsbereitschaft der Basis überall in Deutschland“.

Das Thema des 11. Liebenberger Pferdeforums am 21. März ab 10 Uhr auf Schloss & Gut Liebenberg lautet „Zukunft und Perspektive in Pferdezucht und Pferdesport: Neu denken – Mut zur Veränderung“. Wegen Tickets und weitere Auskünfte über Referenten wenden Sie sich bitte über das Internet an LiebenbergerPferdeforum2025