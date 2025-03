Warendorf. Zu einem direkten Gespräch mit dem Verbandspräsidenten Prof. Martin Richenhagen können sich Interessierte am FN-Stand der Pferdemesse EQUITANA in Essen am Samstag 8. und Sonntag 9.März treffen. Transparenz und Dialog sind ein zentrales Anliegen von Prof. Martin Richenhagen. Um den direkten Austausch zu fördern, nutzt der Präsident der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) seinen Besuch auf der Pferdemesse Equitana in Essen. Am Samstag, 8. März, und am Sonntag, 9. März, haben interessierte Messebesucher die Gelegenheit, sich „auf ein Wort“ mit Prof. Richenhagen zu treffen. Die Anmeldung für eine Terminvergabe ist jeweils bis 11 Uhr direkt am FN-Stand in Halle 6 möglich. Der FN-Stand bietet darüber hinaus die Chance, Fragen zu stellen, sich beraten zu lassen oder FN-Serviceleistungen in Anspruch zu nehmen. Täglich von 10 bis 18.30 Uhr (Dienstag 12 bis 22 Uhr) sind die Mitarbeiter der FN, des FNverlags, des Deutschen Olympiade-Komitees für Reiterei (DOKR) und des Deutschen Kuratoriums für Therapeutisches Reiten (DKThR) zu Fragen rund um Ausbildung, Jugendarbeit, Breitensport, Turniersport, Vereine und Pferdebetriebe, Pferdehaltung, Zucht oder Persönliche Mitglieder ansprechbar. Zudem kann, wer ein Pferd eintragen oder einen Besitzwechsel vornehmen möchte, dies direkt auf der Messe erledigen. Alle Informationen und Details zu den Programmpunkten gibt es unter www.pferd-aktuell.de/equitana.