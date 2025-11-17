Fotoanfragen über KHFrieler@aol.com
|Reitmeister Martin Plewa und Christian Kukuk
|Geschrieben von: DL/ Xenophon
|Montag, 17. November 2025 um 13:21
Der frühere Vielseitigkeitsreiter, spätere Ausschussvorsitzende und danach Herold für die klassische Reitkunst bekannte Reitmeister Martin Plewa nimmt ebenfalls Stellung zu dem Video im Internet und dem dort aufgenommenen Springreiter-Olympiasieger Christian Kukuk und seinem misslungenen Auftritt in der Abreitehalle des Weltcup-Turniers in Verona Mitte November.