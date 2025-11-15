Stuttgart. Die Doppel-Olympiasiegerin von Tokio 2021 und Paris 2024, Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen), ist nach der Verabschiedung ihres früheren Spitzenpferdes Dalera BB wieder in der Weltspitze der Dressur zurück. In der Stuttgarter Schleyerhalle, wo nicht die gerade die absolute Creme de la Creme der Frackelite angetreten ist, gewann die Oberbayerin auf dem zehnjährigen Wallach Diallo BB nach dem Grand Prix auch die Grand Prix Kür, Zweiter wurde ihr ehemaliger Schüler Raphael Netz auf Great Escape, den dritten Platz belegte der frühere Weltcupgewinner Patrik Kittel (Schweden) auf Toucgdown. Grand Prix Kür