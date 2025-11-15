Sie befinden sich hier: Home Sport Jessica von Bredow-Werndl zurück in der Spitze

Neueste Beiträge

Wer ist Online

Wir haben 1520 Gäste und 1 Mitglied online

Suche

Anzeige

Anzeigenschaltung

Google Translate

German Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Czech Danish Dutch English French Galician Greek Hungarian Italian Japanese Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Spanish Swedish Turkish Ukrainian

Zugriffe seit 16.09.2009

Anmeldung



Anzeige

Banner

Anzeige

Anzeige

Banner

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Fotoanfragen über KHFrieler@aol.com

Anzeige

Banner

Anzeige

Banner

Partnerlinks

Briards los pequenos Banditos

Anzeige


Jessica von Bredow-Werndl zurück in der Spitze PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: DL   
Samstag, 15. November 2025 um 19:59

Stuttgart. Die Doppel-Olympiasiegerin von Tokio 2021 und Paris 2024, Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen), ist nach der Verabschiedung ihres früheren Spitzenpferdes Dalera BB wieder in der Weltspitze der Dressur zurück. In der Stuttgarter Schleyerhalle, wo nicht die gerade die absolute Creme de la Creme der Frackelite angetreten ist, gewann die Oberbayerin auf dem zehnjährigen Wallach Diallo BB nach dem Grand Prix auch die Grand Prix Kür, Zweiter wurde ihr ehemaliger Schüler Raphael Netz auf Great Escape, den dritten Platz belegte der frühere Weltcupgewinner Patrik Kittel (Schweden) auf Toucgdown.

Grand Prix Kür
 

Um die Nutzbarkeit unserer Seiten zu verbessern, verwenden wir Cookies. Falls Sie mit der Speicherung von Cookies nicht einverstanden sind, finden Sie hier weitere Informationen. Weitere Informationen >>> Cookie-Hinweis.

Hinweis >>>