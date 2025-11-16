Sie befinden sich hier: Home Sport Nach 1986 wieder Schweizer Dressur-Erfolg

Neueste Beiträge

Wer ist Online

Wir haben 1540 Gäste und 2 Mitglieder online

Suche

Anzeige

Anzeigenschaltung

Google Translate

German Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Czech Danish Dutch English French Galician Greek Hungarian Italian Japanese Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Spanish Swedish Turkish Ukrainian

Zugriffe seit 16.09.2009

Anmeldung



Anzeige

Banner

Anzeige

Anzeige

Banner

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Fotoanfragen über KHFrieler@aol.com

Anzeige

Banner

Anzeige

Banner

Partnerlinks

Briards los pequenos Banditos

Anzeige


Nach 1986 wieder Schweizer Dressur-Erfolg PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: DL   
Sonntag, 16. November 2025 um 13:32

Als zweite Schweizerin nach Christine Stückelberger, 1986 Siegerin der Dressur-Kür, sicherte sich am Schlusstag des 39. Internationalen Reitturniers STUTTGART GERMAN MASTERS Charlotta Rogerson (27) im Sattel des 13-jährigen KWPN-Wallachs Bonheur de la Vie einen ersten Rang in einer Dressurprüfung, nun im Grand Prix Special, mit persönlicher Bestnote von 72.447 Prozentpunkten. „Das ist mein erstes Indoor-Turnier mit ihm, Bonheur ist ein richtiger Show-Man. Er genießt die Atmosphäre in der Halle, das kommt ihm zugute", so die Siegerin.

Dressur, Grand Prix Special
 

Um die Nutzbarkeit unserer Seiten zu verbessern, verwenden wir Cookies. Falls Sie mit der Speicherung von Cookies nicht einverstanden sind, finden Sie hier weitere Informationen. Weitere Informationen >>> Cookie-Hinweis.

Hinweis >>>