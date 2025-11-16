Als zweite Schweizerin nach Christine Stückelberger, 1986 Siegerin der Dressur-Kür, sicherte sich am Schlusstag des 39. Internationalen Reitturniers STUTTGART GERMAN MASTERS Charlotta Rogerson (27) im Sattel des 13-jährigen KWPN-Wallachs Bonheur de la Vie einen ersten Rang in einer Dressurprüfung, nun im Grand Prix Special, mit persönlicher Bestnote von 72.447 Prozentpunkten. „Das ist mein erstes Indoor-Turnier mit ihm, Bonheur ist ein richtiger Show-Man. Er genießt die Atmosphäre in der Halle, das kommt ihm zugute", so die Siegerin. Dressur, Grand Prix Special