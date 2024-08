(Foto: Maria Burczyk) Überaus herzlich empfangen wurde Team-Olympiasieger Frederic ("Freddy") Wandres in seiner Heimatgemeinde Hagen am Teutoburger Wald. Über den Dressurreiter sagt sein Chef Ullrich Kasselmann: "Freddy besitzt ein großes Fachwissen, ist intelligent, kann sich klar ausdrücken und Reiten erklären, will alles 100prozentig erledigen, kann Druck aushalten und lässt sich auch etwas sagen." Hunderte Hagener Bürger feierten bei einem Empfang in Hagen am Teutoburger Wald ihren Olympiasieger Frederic Wandres (37) auf dem Platz vor der Alten Kirche. Auch zahlreiche Freunde, Kollegen und Reitsportfreunde kamen zusammen, um dem Goldmedaillen-Gewinner mit der Dressur-Equipe vor Schloss Versailles zu gratulieren. Bürgermeisterin Christine Möller lobte Wandres als "Ausnahmesportler", der "für Hagen Geschichte geschrieben" und ein "sympathisches Bild von Hagen in die Welt hinausgetragen" habe. Auch Osnabrücks Oberbürgermeisterin Katharina Pötter war anwesend und betonte, dass die gesamte Region stolz auf Wandres und seine grandiose Leistung sei. Der Badener Frederic Wandres stammt aus Kehl-.Sundheim am Rhein, ist ausgebildeter Industriekaufmann und seit 2017 Chefbereiter im Stall Kasselmann. Senior-Chef Ulli Kasselmann sagt außerdem über ihn: „Er ist ein Beispiel dafür, wie man sich einen Berufsreitlehrer vorzustellen hat.“