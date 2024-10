Ulla und Peter Luther - am Tage ihrer Diamantenen-Hochzeitsfeier vor ihrem Haus in Wittmoldt

(Foto: Jarka Luther)

Wittmoldt. Wenige Monate nach dem Tod seiner Frau Ulla ist der früher überaus erfolgreiche deutsche Springreiter Peter Luther im Alter von 85 Jahren gestorben.

Seine Familie war bei ihm: Umgeben von Kindern und Enkeln hat sich Peter Luther am 15. Oktober leise verabschiedet. Im 85. Lebensjahr erlag der international bekannte und geschätzte Springreiter und Züchter den Folgen einer Hirnblutung, die ihn nur wenige Tage zuvor unversehens getroffen hatte.

Durch Peter Luther verliert Holsteins Pferdeszene nicht nur einen der erfolgreichsten Reiter - Bronzemedaillengewinner der Olympischen Spiele 1984 von Los Angeles und Derby-Sieger - sondern auch einen freundlichen und charmanten Zeitgenossen, Ausbilder und Vorbild.

Am 2. Januar 1939 ist er in Averfleth bei Wilster zur Welt gekommen. Reiten wollte der Enkel eines Pferdezüchters immer werden und widmete sich nach der Arbeit auf dem elterlichen Bauernhof und am Wochenende den Pferden. Später folgte eine Ausbildung an der Landesreitschule in Flensburg und die Leitung eines Stalles in Lückeberg. Mitte der 70-er Jahre wechselte Peter Luther auf den Wedeler Moorhof und hatte mit den Moorhof-Pferden die ersten Erfolge in schweren Springen. Der vierbeinige Superstar des Holsteiner Springreiters war Livius, mit dem Peter Luther das Deutsche Spring-Derby gewann, außerdem Bronze mit der Mannschaft bei den Olympischen Spielen 1984 in Los Angeles. Reihenweise Erfolge verzeichnete das Paar: Bei Europameisterschaften 1979 Silber mit der deutschen Equipe in Rotterdan und zwei Jahre später Gold mit dem Team in München, dazu kam nochmals Silber bei den Weltmeisterschaften 1982 in Dublin mit der Mannschaft. Der Olympiamedaille 1984 folgte 1985 Team-Bronze in Dinard. Einfach geriet der Start in die oberste Liga nicht: die Premiere in der Deutschlandhalle im Weltcup 1978 wollte der damalige Bundesinspekteur, Alwin Schockemöhle, dem Mann aus Holstein zunächst nicht gestatten. Die Antwort lieferte Luther mit dem Sieg im Weltcup-Springen mit Livius in der tradionsreichen früheren Deutschlandhalle. Insgesamt 21-Mal ritt er für Deutschland in einem Preis der Nationen.



Seiner Überzeugung: “Man muss Zeit haben für gute Pferde”, blieb er immer treu, er hat damit auch den Weg seiner Kinder - Thieß, Hauke und Bente - sowie der Enkelkinder mitgeprägt. Seit 1986 war Peter Luther gemeinsam mit seiner Ehefrau Ulla, die im Mai 2024 nach kurzer, schwerer Krankheit verstarb, zuhause in Wittmoldt bei Plön. Die Söhne, Tochter und Enkel sind in Wittmoldt groß geworden. Der Familienbetrieb mit vielen Pferden, den Thieß und Ani Luther mit ihren Kindern Jesse und Jarka inzwischen leiten, während Hauke Luther und seine Familie in Norwegen leben und arbeiten und Bente Medoch-Luther und Ehemann Ralph in Tansania zuhause sind, haben das Leben von Peter und Ulla Luther geprägt. Die Nähe zur Familie und der Kontakt mit ganzen Generationen von Schülern und Schülerinnen waren essentiell für das Ehepaar. Lehrgänge für den Sportnachwuchs, auch das züchterische Wissen Peter Luthers in der Holsteiner Körkommission, waren hochwillkommen.

Seine Frau Ulla war übrigens die Entdeckerin des Schimmels Cöster, mit dem später Christian Ahlmann u.a. Doppel-Europameister 2003 in Donaueshcingen wurde. Ohne Wissen ihres Mannes hatte sie den Capitol-Nachkommen eineinhalbjährig von Familienfreund und Züchter Johannes Köster gekauft. Peter Luther bildete den Holsteiner weiter aus, Marion Jauss, Schwester der bekannten Mäzenin Madeleine Winter-Schulze, erwarb Cöster, wie er nun in Erinnerung an den an Leukämie gestorbenen Freund „getauft“ wurde, und gab ihn in Beritt von Christian Ahlmann, wo er auch nach Ende seiner Karriere sein Gnadenbrot erhielt.

Eine sehr große Portion Humor und Witz, Lebensfreude, Fleiß, Umsicht und der sprichwörtliche “Pferdeverstand” zeichneten den Menschen Peter Luther ebenso aus wie sein nie versiegendes Interesse an Menschen, Pferden und dem, was sich in der Pferdewelt entwickelte. Peter und Ulla Luther waren gern und oft in Tansania bei Tochter Bente und dem Schwiegersohn, unterstützten dort auch Entwicklungsprojekte. Sie werden nun nicht nur den Familien ihrer Kinder und Enkel fehlen...