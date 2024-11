Frankfurt/ Main. Im Rahmen des 42. Sportpresseballs in Frankfurt/ Main wurde Isabell Werth (55) als „Legende des Sports“ mit dem Pegasos-Preis geehrt. Die achtmalige Olympiasiegerin aus Rheinberg nahm mit Tränen in den Augen das weiße Porzelanpferd mit goldenen Flügeln in Empfang. Der Pegasos-Preis für das sportliche Lebenswerk von Persönlichkeiten des deutschen Sports wird seit 2007 vergeben, Isabell Werth wurde als erste Reiterin ausgezeichnet.

Die bisherigen „Legenden des Sports":