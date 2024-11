Erst Olympiasieger in Paris und nun auch als „Reiter des Jahres“ vom Weltverband FEI gewürdigt: Christian Kukuk kann sein Glück erst langsam fassen. “Natürlich war dies das bisher beste Jahr in meiner sportlichen Karriere. Es ist eine große Ehre für mich, diesen Preis zu gewinnen. Als bester Athlet 2024 bezeichnet zu werden, ist unglaublich. Diese Leistung ist das Ergebnis einer Teamarbeit. Während ich in der ersten Reihe stehe, stehen viele Menschen hinter mir“, so der Geehrte. Bei der festlichen Verleihung der Ehrungen in vier Kategorien in Abu Dhabi (Vereinigte Arabische Emirate) im Rahmen der FEI Awards Gala präsentiert von Longines, erhielt der Riesenbecker Reiter die Siegertrophäe aus den Händen von Martin Atock (Peden Bloodstock). In der Begründung für die Ehrung hieß es: “Christian stammt aus einer Familie, die eng mit dem Pferdesport verbunden ist. Als Kind spielte er jedoch lieber Fußball als zu reiten. Das änderte sich zwar, aber 2024 kreuzten sich die beiden Sportarten ein wenig, als Christian mit seinem Pferd Checker 47 - das dem Fußballerspieler Thomas Müller von Bayern München als Mitbesitzer gehört - bei den Olympischen Spielen in Paris Gold im Einzel-Springen gewann.“ Christian Kukuk, der für seine sorgfältige Pflege und sein Feingefühl gegenüber seinen Pferden bekannt ist, würdigte auch seinen Pferdepartner Checker: „Ich kenne Checker seit vier Jahren, und in dieser Zeit haben wir eine starke Verbindung aufgebaut. Das erfordert eine Menge Arbeit - , genau wie bei menschlichen Beziehungen.“ Besonders wichtig war ihm bei der Zeremonie, neben seinem Pferd Checker auch seine Familie miteinzubeziehen. „Checker und ich haben sowohl Erfolge als auch Enttäuschungen erlebt. Unsere Verbindung basiert auf Vertrauen - er muss mir vertrauen und ich muss ihm vertrauen - und dieses Vertrauen führte zu der Goldmedaille in Paris. Es bedeutete für mich außerdem alles, dass meine Familie und Freunde anwesend waren. In unserem Sport geht es um Emotionen, und es wäre schade, wenn man diese Momente nicht mit denen teilen könnte, die einem am nächsten stehen.“