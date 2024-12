Elgg/ Schweiz. Einer der größten Reiter der Welt wurde an diesem 3. Dezember 90 Jahre alt: Paul Weier. Als einziger männlicher Reiter – in Deutschland Käthe Franke (17 mal Dressur, viermal Springen, dreimal Military bis 1945 ) - gewann der Schweizer nach 1945 die nationale Meisterschaft in Dressur, Vielseitigkeit und Springen. Als Parcoursbauer war er bis vor einigen Jahren noch auf allen Kontinenten unterwegs. Paul Weier gehört zu den größten Reitsportpersönlichkeiten für alle Zeit. Er war Reiter, dann Parcoursbauer, Coach, Turniermacher, Pferdeausbilder, Lehrmeister unzähliger Reitschüler, Prinzessin Anne als damalige Weltpräsidentin machte ihn 1988 bei den Olympischen Spielen in Seoul zum ersten Chefsteward der Reitsportgeschichte - und er blieb immer eines: Ein Gentleman vom Scheitel bis zur Sohle. Der Vater war Landwirt und Pferdehändler. Seine Mutter Maria ritt als eine der ersten Frauen der Schweiz Pferderennen, sie wechselte später zum Dressursport und wurde zweimal nationale Meisterin. Zwischen 1956 und 1975 sammelte Sohn Paul nicht weniger als die Rekordzahl von 15 nationalen Meistertiteln. Sechs Mal wurde er Champion im Springen, zweimal in der Dressur und sieben Mal in der Vielseitigkeit – eine Rekordzahl von Ewigkeitswert. Im Springen startete er bei den Olympischen Spielen in Rom 1960, Tokio 1964, Mexiko 1968 und München 1972. Als erster Springreiter der Schweiz gewann er 1966 mit Junker und 1973 mit Fink die begehrten Großen Preise von Rom und Aachen. Ebenfalls als erster Eidgenosse holte er 1971 in Aachen im Sattel von Wulf eine Einzelmedaille bei Europameisterschaften, bis zur Mauer als letztem Sprung war er gar Champion des alten Kontinents, doch als einzige nahm das Paar einen Holzkasten aus der Mauer – und offerierten damit Gold dem Deutschen Hartwig Steenken auf Simona. Vier Jahre später in München erweiterte er die Sammlung der ungezählten Auszeichnungen mit Teamsilber bei der Europameisterschaft hinter Deutschland. Schon während seiner Karriere als Reiter begann er seine weitere Laufbahn als Parcoursbauer. Bald standen die von ihm konstruierten Kurse auf großen Parcoursplätzen der Welt. Paul Weier war bei drei Weltcup-Finals und vier Europameisterschaften für die Hindernisbahnen verantwortlich. Der Parcoursbau wurde zu seiner zweiten Leidenschaft, die zu unzähligen Verpflichtungen auf 125 Plätzen in 42 Ländern führte. 1988 beschloss die FEI im Vorfeld der Olympischen Spiele in Seoul die Einführung des Stewards auf Turnieren. Und für die Ausarbeitung eines Pflichtenheftes beauftragte die damalige Präsidentin Prinzessin Anne den Schweizer Paul Weier, er verfasste das Reglement, das bis heute Gültigkeit besitzt. Die damalige Military gehörte ebenfalls zu seinen Lieblingsdisziplinen. Vielseitigkeit forderte er auch von seinen Pferden, aber auch seinen Schülern. Und er selbst war eben auch nie einseitig ausgerichtet. Nach dem Abitur studierte er mehrere Semester Veterinärmedizin und später auch noch Jura. 1968 nach den Olympischen Spielen in Mexiko übernahm er das elterliche Gasthaus Löwen in seinem Heimatort Elgg unweit von Zürich, dazu später auch den Reitstall seines Bruders Ernst. Er baute ein Schulungszentrum für die Schweiz auf, mit Trainingsmöglichkeiten in allen drei Olympischen Reitdisziplinen, heute ist dort Olympiasieger und Europameister Steve Guerdat zuhause. Paul Weier selbst ließ sich von den damals bekanntesten Trainern und Reitern weiterbilden. Henri Chammartin, Dressur-Olympiasieger in Tokio 1964, und Fredy Knie als Zirkusdirektor waren seine Freunde, Gönner und Versteher. Nach dem Abitur ging Paul Weier, ein wahrer Gentleman der alten Schule, mit Schliff und Manieren, zum Militär und war am Ende Oberstleutnant. Bis 1978 ritt er in der grauen Uniform des Schweizer Heeres, obwohl die Kavallerie in der Schweiz 1972 abgeschafft wurde. Verheiratet ist Paul Weier mit Monica Bachmann, einer der besten Amazonen der Welt zwischen 1965 und 1975. Sie war Vize-Europameisterin 1966 in Gijon auf dem vom deutschen Reitmeister Karl-Heinz Giebmanns erworbenen Wallach Sandro, nochmals jeweils Dritte auf Erbach bei den kontinentalen Titelkämpfen 1967 in Fontainebleau und 1973 in Wien. Das Paar lebt in Elgg, wo Paul Weier in seinem Haus ein eigenes Museum mit sehenswerten Erinnerungsstücken seiner langen Tätigkeit im Reitsport eingerichtet hat. Zuletzt war es ruhiger um das Ehepaar geworden, regelrecht still. Doch einmal in der Woche trifft er sich noch in seiner damaligen Gaststätte "Löwen" mit Freunden - hoffentlich noch lange...