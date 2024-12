… von Dr. Dietmar Specht: „Pferdesport und Tierschutz sitzen in einem Boot. Richtige Tierhaltung, richtiges Reiten und Fahren, richtiger, wohl vorbereiteter Einsatz von Pferden im Turniersport sowie die damit verbundene Geisteshaltung und Einstellung sind nichts anderes als praktizierter Tierschutz. Hiervon zu überzeugen - nach außen und nach innen – ist ein steter Auftrag an alle, die in der Reiterei Verantwortung tragen“ (Dr. Dietmar Specht, Veterinär der Tiermedizin, war ab 1972 Geschäftsführer Sport in der deutschen FN in Warendorf, ab 1984 zusätzlich auch beim Deutschen Olympiadekomitee für Reiterei und dazu vom Bundesleistungszentrum, startete selbst in den drei olympischen Disziplinen Springen, Dressur und Vielseitigkeit erfolgreich. Der gebürtige Hamburger starb am 23. März 1986 im Alter von 47 Jahren während eines Kur-Aufenthaltes an der Nordsee).