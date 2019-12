La Coruna. Der Niederländer Maikel van der Vleuten (31) gewann in La Coruna zum dritten mal in seiner Karriere ein Weltcupspringen. Der frühere Team-Olympiazweite von London und Mannschafts-Weltmeister von 2014 setzte sich in der mit 300.000 Euro dotierten Konkurrenz auf dem Wallach Beauville Z im Stechen gegen 13 Kollegen durch und kassierte eine Prämie von 99.000 €. Hinter van der Vleuten lagen mit ebenfalls fehlerfreien Stechrunden auf den nächsten Rängen der Italiener Emanuele Gaudiano auf Chalou (60.000) und der Belgier Pieter Clemens auf Quintini (45.000). Bester Deutscher war als Sechster aus dem Stall von Ludger Beerbaum (Riesenbeck) der Allgäu-Bayer Philipp Weishaupt auf Che Fantastica (13.500). In der Gesamtwertung der Wersteuropaliga führt nach sieben Wertungsspringen weiter der Belgier Pieter Devos mit 55 Punkten vor dem Schweizer Steve Guerdat (47) und Gaudiano (43). Weishaupt ist als bestplatzierter Deutscher Siebenter (28 Zähler). Am Abend zuvor hatte der Ire Denis Lynch auf Rubens La Silla mit dem einzigen fehlerlosen Ritt im Stechen den Großen Preis für sich entschieden (75.000) vor Marco Houtzager (Niederlande) auf Dante (46.000) und dem Briten Robert Whitaker auf Catwalk (34.500). Philipp Weishaupt war auch in dieser Konkurrenz bester Deutscher, er belegte mit Coby den achten Platz (5.750), nach vier Strafpunkten im Normalumlauf. Weltcupspringen La Coruna