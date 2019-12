Warendorf. Der Dressurausschuss des Deutschen Olympiade-Komitees für Reiterei (DOKR) hat alle Bundeskader im Senioren- und Nachwuchsbereich für das Olympia-Jahr 2020 benannt. Im Olympiakader fanden keine Veränderungen statt, jedoch im Perspektivkader: Marcus Hermes und Lisa Müller, Schülerin von Isabell Werth, kamen neu hinzu. Sowohl Hermes als auch Müller hatten unter anderem zuletzt bei den Stuttgart German Masters besonders auf sich aufmerksam gemacht. Lisa Müller, Ehefrau des früheren Nationalmannschafts-Kickers Thomas Müller (FC Bayern München), gewann mit ihrem Oldenburger Wallach Gut Wettlkam’s Stand by me OLD den Grand Prix mit fast 76 Prozent. Im Juni hatten die beiden beim Swarovski-Turnier auf dem Schindlhof in Fritzens bei Innsbruck mit 77.106 Prozent Platz zwei im Grand Prix Special belegt, und das in ihrer ersten gemeinsamen Grand-Prix-Saison auf internationalem Niveau. Marcus Hermes und der erst neunjährige Westfalen-Wallach ZINQ Abegglen FH platzierten sich 2018 im Finale des Louisdor-Preises. Kurz zuvor hatten sie bei ihrem ersten internationalen Start in Oldenburg den Grand Prix Special für sich entschieden. In diesem Jahr starteten sie dann auf internationaler Bühne durch. Siegreich waren sie unter anderem beim CDI5* in München. In Verden gewannen sie den Grand Prix und wurden mit 75.511 Zweite im Special. Ihr bisheriges Grand-Prix-Bestergebnis erzielten sie in Stuttgart mit 74.652 Prozent. Die Kader im Überblick: Olympiakader: Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) mit TSF Dalera BB und Zaire-E, Helen Langehanenberg (Billerbeck) mit Damsey FRH, Sönke Rothenberger (Bad Homburg) mit Cosmo, Hubertus Schmidt (Borchen-Etteln) mit Escolar, Dorothee Schneider (Framersheim) mit Sammy Davis jr., Showtime FRH und Faustus, Benjamin Werndl (Aubenhausen) mit Daily Mirror und Famoso OLD, Isabell Werth (Rheinberg) mit Bella Rose, Emilio und Weihegold OLD. Perspektivkader: Marcus Hermes (Münster) mit ZINQ Abegglen FH, Ingrid Klimke (Münster) mit Franziskus, Lisa Müller (Otterfing) mit Gut Wettlkam‘s Stand by me OLD, Frederic Wandres (Hagen a.T.W) mit Duke of Britain Nachwuchskader U25 (NK1 U25): Anna Abbelen (Kempen) mit Henny Hennesy, Jil-Marielle Becks (Senden) mit Damon‘s Satelite und Damon‘s Delorange, Ann-Kathrin Lindner (Ilsfeld) mit Sunfire und Flatley, Raphael Netz (Aubenhausen) mit Lacoste und Anna-Magdalena Scheßl (München) mit Biedermeier Nachwuchskader Junge Reiter (NK1 U21): Helen Erbe (Krefeld) mit Fürst Kaspar, Semmieke Rothenberger (Bad Homburg) mit Dissertation, Lia Welschof (Paderborn) mit Don Windsor OLD und Linus K Nachwuchskader Junioren (NK2 U18): Romy Allard (Dormagen) mit Summer Rose OLD, Lucie-Anouk Baumgürtel (Nottuln) mit ZINQ Sweetheart FH, Anna Middelberg (Glandorf) mit Blickfang HC, Valentina Pistner (Bad Homburg) mit Flamboyant OLD Nachwuchskader Pony (NK1 U16): Lucie-Anouk Baumgürtel (Nottuln) mit Coriander FH, Lana-Pinou Baumgürtel (Nottuln) mit ZINQ Massimiliano FH, Shona Benner (Billerbeck) mit Der kleine Sunnyboy WE, Antonia Busch-Kuffner (Prinzhöfte) mit Kastanienhof Cockney Cracker, Sophie Luisa Duen (Bad Oeynhausen) mit Del Estero NRW, Lara Middelberg (Glandorf) mit Drink Pink, Rose Oatley (Lütjensee) mit Daddy Moon Nachwuchskader Children (NK1 U14): Clara Paschertz (Cloppenburg) mit Belvedere Nachwuchskader 2 U14-U21 (NK2 U14-U21):

U16: Paulina von Wulffen (München) mit Dujardin B und Top Queen H

U18: Luca Sophia Collin (Düsseldorf) mit Descolari, Jana Lang (Schmidgaden) mit Davy Jones, Emely van Loon (Mandelbachtal) mit FBW Despereaux, Elisabeth von Wulffen (München) mit Babylon



U21: Franz-Otto Damm (Zerbst) mit DSP Lifestyle und Linda Erbe (Krefeld) mit DSP Fierro