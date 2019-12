Warendorf. Lediglich fünf Reiter bilden den deutschen Olympia-Kader Springen im Hinblick auf die Olympischen Reiterspiele 2020 in Tokio. Nominiert wurde die gleiche Auswahl, die im letzten August in Rotterdam die Silbermedaille bei der Europameisterschaft gewann. In Tokio bilden nach dem neuen Reglement nur drei Reiter eine Equipe, somit entfällt in der Teamwertung ein Streichresultat. Der Springausschuss des Deutschen Olympiade-Komitees für Reiterei (DOKR) hat die Bundeskader aller Altersklassen für das Olympia-Jahr 2020 aktualisiert. Vor allem im Nachwuchsbereich gibt es einige altersbedingte Wechsel und neue Gesichter, wie zum Beispiel Ellen Krezl aus Schleswig-Holstein und ihre Holsteiner Stute Constanzehof's Brakaschi, die neu im U21-Kader sind. Die Kader im Überblick: Olympiakader: Christian Ahlmann (Marl) mit Clintrexo Z, Simone Blum (Zolling) mit DSP Alice, Daniel Deußer (Rijmenam/BEL) mit Scuderia 1918 Tobago Z, Marcus Ehning (Borken) mit Comme il faut NRW, Maurice Tebbel (Emsbüren) mit Don Diarado. Perspektivkader: Janne-Friederike Meyer-Zimmermann (Pinneberg) mit Buettner’s Minimax, Sven Schlüsselburg (Ilsfeld) mit Bud Spencer, Patrick Stühlmeyer (Steinfeld) mit Varihoka Du Temple, Philipp Weishaupt (Riesenbeck) mit Che Fantastica. Nachwuchskader 1 U25 (perspektivisch): Finja Bormann (Harsum) mit A crazy son of Lavina, Sophie Hinners (Baarlo/NED) mit Vittorio, Guido Klatte jun. (Lastrup) mit Qinghai, Richard Vogel (Viernheim) mit Lesson Peak. Nachwuchskader Junge Reiter (NK1 U21): Leonie Böckmann (Lastrup) mit Label D'Amour und Axor Mouche, Max Haunhorst (Hagen) mir Crüger und Chaccara, Enno Klaphake (Mühlen-Steinfeld) mit Brilliant du Rouet und Urus, Ellen Krezl (Hodorf) mit Constanzehof's Brakaschi, Mylen Kruse (Zeven) mit Chaccmo, Franziska Müller (Hückeswagen) mit Maja H und Cornado’s Queen, Zoe Osterhoff (Hamm) mit Chacenny und Elovely, Kathrin Stolmeijer (Emsbüren) mit Chevenez. Nachwuchskader Junioren (NK1 U18): Anna Jurisch (Nuthetal) mit Questo Vincitore, Alia Knack (Sauldorf) mit Claus Peter und Campari, Alina Sparwel (Südlohn) mit Ma Petite. Nachwuchskader Pony (NK1 U16): Eva Kunkel (Langenselbold) mit Mas que Nada und Magic’s Boy ST, Magnus Schmidt (Naumburg) mit Deesje und An Angel, Lara Tönnissen (Senden) mit Clarissa NRW. Nachwuchskader Children (NK1 U14): Charlotte Stuppi (Homburg) mit Asterix. Nachwuchskader 2 (U14-U21): Children: Paula Fischer (Nuthetal) mit Callia S, Freya Sophie Langhans (Behlendorf) mit Curt, Paula Pahl (Jülich) mit Easy Kolibra Mo. Ponyreiter: Jonna Esser (Wipperfürth) mit Bente, Arwen-Charlotte Thaler (Nürtingen) mit Little Lady, Louis-Fynn Tschiscke (Vlotho) mit Magics First Lady. Junioren: Johanna Beckmann (Brunsbüttel) mit Cheenook und Cindy Junge Reiter: Hannes Ahlmann (Reher) mit Nerrado, Celina Frieß (Biblis) mit Classic Fashion, Emilia Löser (Niederneisen) mit Lesodero, Matthis Westendarp (Wallenhorst) mit Stalido.