Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Föderation (FN) in Warendorf erstellte für die Turniere am Jahresende/ Jahresanfang folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: Internationales Weltcup-Dressur- und Springturnier (CDI-W/P/CSI-W/2*/J) vom 26. bis 30. Dezember in Mechelen/BEL



Weltcup Springen

1. Daniel Deusser (Deutschland) mit Killer Queen VDM; 0/0/41,37

2. Pius Schwizer (SUI) mit Cortney Cox; 0/0/44,02

3. Wilm Vermeir (BEL) mit IQ van het Steentje; 0/0/45,16



Großer Preis

1. Niels Bruynseels (BEL) mit Delux van T & L; 0/0/34,66

2. Julien Epaillard (FRA) mit Toupie de la Roque; 0/0/34,71

3. Jessica Springsteen (USA) mit Volage du Val Henry; 0/0/35,12

10. Christian Ahlmann (Marl) mit Solid Gold Z; 4/37,00



Grand Prix

1. Emmelie Scholtens (NED) mit Desperado N.O.P.; 76,478 Prozent

2. Charlotte Fry (GBR) mit Dark Legend; 73,870

3. Maria Caetano (POR) mit Coroado; 73,674

10. Frederic Wandres (Hagen a.T.W.) mit Westminster; 70,522



Grand Prix Kür

1. Emmelie Scholtens (NED) mit Desperado N.O.P.; 85,075 Prozent

2. Maria Caetano (POR) mit Coroado; 80,940

3. Juan Matute Guimon (ESP) mit Quantico; 80,510

10. Frederic Wandres (Hagen a.T.W.) mit Westminster; 74,360 Weitere Informationen unter www.jumping-mechelen-com Internationales Weltcup-Springturnier (CSI3*-W) vom 26. bis 28. Dezember in Al Ain/UAE



Großer Preis

1. David Will (Marburg) mit Spring Dark; 0/0/36,23

2. Abdullah Humaid Al Muhairi (UAE) mit Cha Cha Cha 7; 0/0/38,76

3. Vladimir Tuganov (RUS) mit Suspens Floreval; 0/0/39,17 Weitere Informationen unter www.aesgc.ae Internationales Weltcup-Springturnier (CSI4*-W) vom 1. bis 4. Januar 2020 in Abu Dhabi/UAE



Weltcup Springen

1. Shane Breen (IRL) mit Ipswich van de Wolfsakker; 0/0/45,23

2. Gerfried Puck (AUT) mit Bingo du Parc; 0/0/45,90

3. Osama Al Zabibi (SYR) mit Flash Gordon; 0/0/52,83

10. Holger Wulschner (Passin) mit Casirus; 0/8/48,93 Weitere Informationen unter E-Mail Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können.