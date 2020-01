Neustadt/ Dosse. Erstmals Sieger im Großen Preis von Neustadt/ Dosse wurde Patrick Stühlmeyer (Mühlen) nach Stechen gegen den früheren Championatsstarter Carsten-Otto Nagel. Patrick Stühlmeyer (29) aus dem Stall von Paul Schockemöhle konnte sich erstmals den Großen Preis des Landes Brandenburg sichern. Mit dem elfjährigen Franzosen-Hengst Varihoka Du Temple gewann er nach der besten elf Paare fehlerfrei in 39,13 Sekunden und sicherte sich ein Preisgeld in Höhe von 6.350 Euro. Der zweite Platz ging an Carsten-Otto Nagel und L`Esperance, „ich würde wieder gerne mehr Präsenz zeigen, zeigen, dass ich wieder da bin - dafür war dieser zweite Platz ein guter Auftakt.” Dritte wurden Harm Lahde und Oak Groves Laith. Für das Land gratulierte Landtags-Vizepräsidentin Barbara Richstein: “Mein erstes Reitturnier, beeindruckend, so etwas mal aus nächster Nähe zu sehen.” Fest steht auch, dass es eine 21. Auflage des CSI Rostock (Dosse) geben wird: vom 27. bis 31. Januar 2021 wird in der Graf von Lindenau-Halle wieder international geritten. Neu ist die Einbindung einer Dressurprüfung in das Programm. Die entsprechende Qualifikation wird in den kommenden Wochen geplant.