Denis Lynch auf dem 14-jährigen holländischen Wallach GC Chopin`s Bushi von Contendro - Grand Prix-Sieg in Leipzig um Weltcuppunkte (Foto: Kalle Frieler) Leipzig. Zum zweiten Mal gewann der Ire Denis Lynch ein Weltcupspringen – in Leipzig vor dem dortigen sonstigen Seriensieger Christian Ahlmann. Marcus Ehning bereits sicher im Finale in Las Vegas. Erstmals gewann der Ire Denis Lynch (43) vor neun Jahren in s`Hertogenbosch ein Weltcupspringen, in Leipzig 2013 war der Team-Europameister von 2017 Dritter und 2016 im Großen Preis um Pokalpunkte Zweiter – nun erstmals auch in der Messestadt Sieger. Im Stechen der mit 160.000 Euro dotierten Konkurrenz war der seit sieben Jahren in Eschweiler mit den Pferden bei Helena Stormanns einquartierte einstige Grand Prix-Gewinner von Rom und Aachen auf dem Wallach Chopin`s Bushi eine halbe Sekunde schneller als sieben ebenfalls fehlerfreie Kollegen. Den zweiten Platz belegte Leipzigs Serien-Sieger – fünfmal Gewinner des Grand Prix – auf dem Rapphengst Dominator Christian Ahlmann (Marl), als Dritter platzierte sich der dreimalige Weltcupgewinner Marcus Ehning (Borken) auf dem 15 Jahre alten Westfalen-Hengst Comme il faut. Preisgeld für Lynch: 40.000 Euro. Auf den weiteren Plätzen des Großen Preises von Leipzig landeten Emilio Binocchio (Italien) auf Evita, Michael Jung (Horb) auf Fischerchelsea, Maikel van der Vleuten (Niederlanfde) auf Beauville Z, Wilm Vermeir (Belgien) auf Iq und Patrick Stühlmeyer (Mühlen) auf Varihoka. Mit dem fünften Platz ist Vielseitigkeits-Olympiasieger Michael Jung endgültig auch im Springparcours endgültig ganz oben angekommen, was zuletzt in Deutschland vor 40 Jahren aus dem „Busch“ vor ihm nur Fritz Ligges und Lutz Gössing gelang. In der Gesamtwertung des Weltcups führt nach elf von 14 Qualifikationen der Westeuropaliga Pokalverteidiger Steve Guerdat (Schweiz) mit 80 Punkten vor dem Belgier Pieter Devos (70) und Marcus Ehning (61), dahinter liegen Denis Lynch (60), der Italiener Emanuele Gaudiano (55) und der Brite Scott Brash (49). Guerdat ist automatisch für das 42. Finale in Las Vegas (15. bis 19. April) gesetzt, 40 Zähler aus den einzelnen Qualifikationen reichen nach den bisherigen Erfahrungen für ein Startrecht am Endturnier. Weltcupspringen Zur Ergebnis-Übersicht