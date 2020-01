Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Föderation (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock: Internationales Weltcup-Spring-, Fahr- und Voltigierturnier "Partner Pferd" vom 16. bis 19. Januar in Leipzig



Großer Preis

1. Denis Lynch (IRL) mit GC Chopin’s Bushi; 0/0/33,16

2. Christian Ahlmann (Marl) mit Dominator 2000 Z; 0/0/33,77

3. Marcus Ehning (Borken) mit Comme il faut; 0/0/34,25



Championat von Leipzig

1. Marcus Ehning (Borken) mit Pret a Tout; 0/0/34,27

2. Michael Jung (Horb) mit Sportsmann S; 0/0/35,16

3. Bryan Balsiger (SUI) mit Jenkins Ter Doorn; 0/0/35,23



Stil-Springprüfung Goldener Sattel

1. Natalia Stecher (Nordhastedt); 33,5

2. Marvin Jüngel (Schönteichen OT Hausdorf); 33,4

3. Max Haunhorst (Hagen a.T.W.); 33,3



Weltcup-Fahren

1. Bram Chardon (NED); 140,49

2. Body Exell (AUS); 142,18

3. Koos de Ronde (NED); 155,07

…

6. Georg von Stein (Modautal); 179,07



Voltigieren Damen

1. Anna Cavalaro (ITA) mit Monaco Franze/Longenführer Nelson Vidoni; 8,254

2. Hanna Steverding (Herxheim) mit Royal Flash/Sophie Kuhn; 8,128

3. Marina Mohar (SUI) mit For Ever du Chalet CH/Simone Aebi; 7,872



Voltigieren Herren

1. Jannik Heiland (Wulfen mit Dark Beluga/Longenführer Barbara Rosiny; 8,326

2. Julian Wilfling (Untermeitingen) mit Aragorn/Alexander Zebrak; 8,144

3. Viktor Brüsewitz (Wulfen) mit Sky Walker/Gesa Bühring; 7,596 Weitere Informationen unter www.engarde.de