Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Föderation (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: Bundesnachwuchschampionat der Pony-Springreiter vom 30. Januar bis 2. Februar in Verden



Finale Bundesnachwuchschampionat der Pony-Springreiter

1. Lilli Marie Carius (Iserlohn) mit Steendieks Jolly Couer; 18 (Note 1 – 9,2/Note 2 – 8,8)

2. Naomi Himmelreich (Niederbrechen) mit Nashville Tennessee 2; 17,6 (9/8,6)

3. Taja Kiesewetter (Wurster Nordseeküste) mit Oliver Twist 22; 17,2 (8,8/8,4) Weitere Informationen unter www.ver-dinale.de Internationales Springturnier "BadenClassics" (CSI2*) vom 30. Januar bis 2. Februar in Offenburg



Großer Preis

1. Niklaus Rutschi (SUI) mit Quinao de Chandor Z; 0/0/36,57

2. Annina Züger (SUI) mit PB Douglass Chavannais; 0/0/37,12

3. Jacques Helmlinger (FRA) mit Tonic des Mets; 0/0/37,17

4. Pia Reich (Bad Bellingen) mit PB Chaconie; 0/0/38,37 Weitere Informationen unter www.baden-classics.de Internationales Springturnier (CSI3*) vom 29. Januar bis 1. Februar in Sharjah/UAE



Großer Preis

1. Michael Whitaker (GBR) mit Flinstering; 0/0/38,52

2. Holger Wulschner (Passin) mit Casirus; 0/0/40,17

3. Mohd Osama El Borai (EGY) mit Quintero; 0/0/42,28 Weitere Informationen unter www.serc.ae