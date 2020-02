Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Föderation (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: Internationales Weltcup-Spring- und Hallenvielseitigkeitsturnier (CSI5*-W/CIX) vom 6. bis 9. Februar in Bordeaux/FRA



Weltcup-Springen

1. Steve Guerdat (SUI) mit Victorio des Frotards; 0/0/30,82

2. Daniel Deusser (Deutschland) mit Jasmien v. Bisschop; 0/0/31,59

3. Niels Bruynseels (BEL) mit Ilusionata van’t Meulenhof; 0/0/31,71



Großer Preis

1. Julien Epaillard (FRA) mit Queeletta; 0/0/41,30

2. Felicie Bertrand (FRA) mit Sultane des Ibis; 0/4/41,49

3. Maikel van der Vleuten (NED) mit Dana Blue; 0/4/42,10

…

5. Michel Jung (Horb) mit Sportsmann S; 1/73,04



Indoor-Vielseitigkeit

1. Karim Florent Laghouag (FRA) mit Punch de L’Esques; 0/108,56

2. Luc Chateau (FRA) mit Propriano de L’Ebat; 1,2/115,03

3. Rodolphe Scherer (FRA) mit Todd de Suzan; 1,6/116,49

4. Michael Jung (Horb) mit Highlighter; 4/108,81 Weitere Informationen unter www.jumping-bordeaux.com Internationales Weltcup-Springturnier (CSI5*-W) vom 5. bis 8. Februar in Sharjah/UAE



Weltcup-Springen

1. Bruce Goodin (NZL) mit Backatorps Danny V; 0/0/34,68

2. Christian Ahlmann (Marl) mit Solid Gold Z; 0/0/35,27

3. Abdel Said (EGY) mit Alanine de Vains; 0/0/35,30 Weitere Informationen unter www.serc.ae Internationales Springturnier (CSI3*) vom 6. bis 9. Februar in Kronenberg/NED



Großer Preis

1. Katrin Eckermann (Sassenberg) mit Cornwell; 0/0/37,11

2. Pieter Clemens (BEL) mit Horizon de Regor; 0/0/37,73

3. Mario Stevens (Molbergen) mit Baloubet 4; 0/0/38,60 Weitere Informationen unter www.peelbergen.eu



Internationales Dressurturnier (CDI3*) vom 5. bis 9. Februar in Wellington FL/USA



Grand Prix

1. Ashley Holzer (USA) mit Mango Eastwood; 72,761 Prozent

2. Nick Wagman (USA) mit Don John; 70,587

3. Jill Irving (CAN) mit Degas 12; 70,348

…

10. Michael Klimke (Münster) mit Harmony’s Royal Dancer; 67,652



Grand Prix Special

1. Ashley Holzer (USA) mit Mango Eastwood; 74,128 Prozent

2. Nick Wagman (USA) mit Don John; 73,064

3. Sabine Schut-Kery (USA) mit Sanceo; 71,532

…

9. Michael Klimke (Münster) mit Harmony’s Royal Dancer; 66,809 Weitere Informationen unter www.gdf.coth.com