Neumünster. Gewinner der Riders Tour 2019/ 20 wurde wie erwartet Nisse Lüneburg. Ihm reichte beim Finale in Neumünster ein achter Platz im Grand Prix.

Favorit Nisse Lüneburg (37) darf sich mit dem Titel „Rider of the Year“ schmücken. Beim Finale der Riders mit lediglich noch sechs Turnieren reichte dem Bereiter vom Gestüt Moorhof in Wedel bei Hamburg ein achter Platz auf dem Oldenburger Wallach Luca Toni im Großen Preis der Springreiter in Neumünster zum Gewinn. Sieger der Konkurrenz wurde Mario Stevens (Molbergen) auf dem Oldenburger Wallach Landano. Der deutsche Meister von 2019 hatte in der entscheidenden zweiten Runde auf Zeit einen hauchdünnen Vorsprung von drei Hundertstelsekunden auf den zweifachen Olympiadritten von Athen, Marco Kutscher (Bad Essen) mit dem Westfalen-Hengst Charco. Dritter wurde Paul Schockemöhle-Angestellter Patrick Stühlmeyer (Mühlen) auf dem französisch gezogenen Hengst Varihoka du Temple. Die Prüfung war mit 75.000 Euro dotiert, der Sieger erhielt 18.750 Euro, an Kutscher gingen 15.000 und an Stühlmeyer 11.250.Nisse Lüneburg, dreimaliger Derbygewinner, hatte in der zweiten Runde einen Abwurf, sonst wäre er hinter Felix Haßmann (Lienen) auf Captain America - Bestzeit von 33,68 Sekunden, ebenfalls vier Strafpunkte - Zweiter geworden.



Lüneburg hatte das Derby in Hamburg als dritte Konkurrenz und den Großen Preis in Paderborn für sich entschieden, pro erstem Platz 20 Punkte geholt und war damit fast vorzeitig Gewinner der Riders Tour, zumal er als einziger zwei Große Preise für sich entscheiden konnte. Am Ende kam er auf 50 Punkte und lag damit deutlich vor den beiden Zweitplatzierten Mario Stevens und Patrick Stühlmeyer (je 37 Zähler).