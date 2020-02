Lausanne. Zur Teilnahme an den Olympischen Reiterspielen in Tokio sind 200 Aktive aus 48 Nationen zugelassen. Deutschland startet in allen drei Disziplinen mit kompletten Equipen. Nach den Vorgaben des Reiterweltverbandes (FEI) haben 200 Aktive aus 48 Nationen die Kriterien zur Teilnahme an den Olympischen Sommerspielen in Tokio (24. Juli bis 9. August) erfüllt. Mit Equipen starten in allen drei Disziplinen – Springen, Dressur, Vielseitigkeit – Australien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Schweden, die USA und Japan als Gastgeberland. Erstmals wieder bestehen die Teams aus nur drei Reitern, so dass ein Streichresultat für das Mannschaftsmitglied mit den meisten Strafpunkten entfällt. Nach dem Reglement können die einzelnen nationalen Reitverbände Aktive nur für Olympia vorschlagen, das Nationale Olympische Komitee (NOK) entscheidet am Ende über eine Nominierung und gibt die Namen weiter an das Internationale Olympische Komitee (IOC) mit Sitz in Lausanne. Der FEI müssen bis zum 1. Juni die Reiterpaare namentlich benannt werden, am 6. Juli ist Nennungsschluss. Olympia im Ablauf