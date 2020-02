Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Föderation (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: Internationales Weltcup-Spring- und Dressurturnier (CSI5*-W/CDI-W) vom 19. bis 23. Februar in Göteborg/SWE



Weltcup-Springen

1. Geir Gulliksen (NOR) mit VDL Groep Quatro; 0/0/45,75

2. Bryan Balsiger (SUI) mit Twentytwo Des Biches; 0/0/46,45

3. Kevin Staut (FRA) mit For Joy van’t Zorgvliet HDC; 0/4/44,51

…

6. Daniel Deusser (Deutschland) mit Jasmien v. Bisschop; 4/65,11



Großer Preis

1. Daniel Deusser (Deutschland) mit Calisto Blue; 0/0/38,52

2. Denis Lynch (IRL) mit GC Chopin’s Bushi; 0/0/39,27

3. Peder Fredricson (SWE) mit H&M Christian K; 0/4/35,75



Grand Prix

1. Benjamin Werndl (Tuntenhausen) mit Daily Mirror; 77,587 Prozent

2. Charlotte Fry (GBR) mit Dark Legend; 76,413

3. Cathrine Dufour (DEN) mit Atterupgaards Cassidy; 76,348



Grand Prix Kür

1. Cathrine Dufour (DEN) mit Atterupgaards Cassidy; 87,860

2. Benjamin Werndl (Tuntenhausen) mit Daily Mirror; 86,170

3. Frederic Wandres (Hagen a.T.W.) mit Duke of Britain; 81,465 Weitere Informationen unter www.gothenburghorseshow.com Internationales Springturnier (CSI3*) vom 18. bis 23. Februar in Vejer de la Frontera/ESP



Großer Preis

1. Gudrun Patteet (BEL) mit Sea Coast Kashmira Z; 0/0/33,92

2. Kayleigh Watts (GBR) mit Ninkie de VY Z; 0/0/33,94

3. Joseph Clayton (GBR) mit Like a Diamond van het Schaeck; 0/0/34,49

…

22. Marcel Marschall (Altheim) mit Utopia 48; 4/71,28 Weitere Informationen unter www.sunshinetour.net