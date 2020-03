Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Föderation (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: Internationales Offizielles Springturnier (CSIO5*-NC) vom 26. bis 29. Februar in Abu Dhabi/UAE



Nationenpreis

1. Neuseeland; 8

2. Ägypten; 17

3. Vereinigte Arabische Emirate; 17

4. Deutschland; 37 (Holger Wulschner (Passin) mit Casirus/Jörg Naeve (Bovenau) mit JK Horsetrucks Hopefull/David Will (Marburg) mit Never Walk Alone)



Großer Preis

1. Mouda Zeyada (EGY) mit Morocco; 4/0/50,48

2. Kristaps Neretnieks (LAT) mit Moon Ray; 0/4/50,85

3. Maysam Bisharat (JOR) mit Un Dollar de Blondel; 0/4/54,58

…

7. Holger Wulschner (Passin) mit Casirus; 5/5/58,84 Weitere Informationen unter www.adcsio5.com Internationales Spring- und Dressurturnier (CSI5*/CDI5*) vom 27. bis 29. Februar in Doha/QAT



Großer Preis

1. Daniel Deusser (Deutschland) mit Killer Queen Vdm; 0/0/38,90

2. Max Kühner (AUT) mit Elektric Blue P; 0/0/39,39

3. Roger Yves Bost (FRA) mit Sangria du Coty; 0/0/39,68



Grand Prix

1. Patrik Kittel (SWE) mit Delaunay OLD; 74,413 Prozent

2. Morgan Barbancon (FRA) mit Sir Donnerhall II OLD; 72,326

3. Matthias Alexander Rath (Kronberg) mit Foundation; 72,304



Grand Prix Special

1. Kate Dwyer (IRL) mit Snowdon Faberge; 70,043 Prozent

2. Hanna Karasiova (BLR) mit Zodiak; 69,106

3. Jill de Ridder (Deutschland) mit Whitney; 69,085



Grand Prix Kür

1. Patrik Kittel (SWE) mit Delaunay OLD; 79,290 Prozent

2. Morgan Barbancon (FRA) mit Sir Donnerhall II OLD; 76,450

3. Juan Matute Guimon (ESP) mit Quantico; 76,400

4. Matthias Alexander Rath (Kronberg) mit Foundation; 76,075 Weitere Informationen unter www.chialshaqab.com Internationales Springturnier (CSI3*) vom 26. Februar bis 1. März in Thermal/USA



Großer Preis

1. Keri Potter (USA) mit Jiminy Cricket; 0/0/39,13

2. Erin Davis-Heineking (USA) mit Leonie; 0/0/39,61

3. Christian Heineking (Wesenberg) mit NKH Darco Son; 0/4/38,07 Weitere Informationen unter www.deserthorsepark.com Internationales Springturnier (CSI3*) vom 25. Februar bis 1. März in Vejer de la Frontera/ESP



Großer Preis

1. Jessica Hewitt (GBR) mit Chilli; 0/0/30,60

2. Max Wachmann (IRL) mit Atlantic du Seigneur; 0/0/31,49

3. Alex Codina Leria (ESP) mit Cosstello DC; 0/0/32,27

…

19. Torben Köhlbrandt (Emsdetten) mit Macao; 4/67,24 Weitere Informationen unter www.sunshinetour.net Internationales Dressurturnier (CDI4*/Y/U25/J/Ch-A/P) vom 26. Februar bis 1. März in Lier/BEL



CDI4* Grand Prix

1. Spencer Wilton (GBR) mit Super Nova II; 75,761 Prozent

2. Sonnar Murray Brown (GBR) mit Erlentanz; 74,174

3. Adelinde Cornelissen (NED) mit Aqiedo; 73,000

…

7. Andrea Timpe (Hattingen) mit Don Darwin; 70,869 Prozent



CDI4* Grand Prix Special

1. Spencer Wilton (GBR) mit Super Nova II; 76,809 Prozent

2. Sonnar Murray Brown (GBR) mit Erlentanz; 74,340

3. Gareth Hughes (GBR) mit KK Woodstock; 73,085

4. Carina Bachmann (Iserlohn) mit Tarantino 5; 72,298



CDI4* Grand Prix Kür

1. Marlies van Baalen (NED) mit Ben Johnson; 78,155 Prozent

2. Adelinde Cornelissen (NED) mit Aquiedo; 77,560

3. Camille Cheret Judet (FRA) mit Duke of Swing; 75,580

…

5. Andrea Timpe (Hattingen) mit Don Darwin; 73,960



Children Team

1. Veerle Van Hof (NED) mit Don Diablo; 77,222 Prozent

2. Maura Knipscheer (NED) mit Amaretto; 77,107

3. Clara Paschertz (Cloppenburg) mit Danubio; 77,060



Children Individual

1. Kebie Raaijmakers (NED) mit Happy Feet; 78,535

2. Veerle Van Hof (NED) mit Don Diablo; 75,130

3. Maura Knipscheer (NED) mit Amaretto; 75,065

…

5. Clara Paschertz (Cloppenburg) mit Danubio; 71,574



Pony Team

1. Sophia Boje Obel Jorgensen (DEN) mit Adriano B; 74,238 Prozent

2. Evi Van Rooij NED) mit King Stayerhof’s Jango; 73,000

3. Martha Raupach (Damme) mit Mad Max WE; 71,096



Pony Individual

1. Sophia Boje Obel Jorgensen (DEN) mit Adriano B; 74,955 Prozent

2. Evi Van Rooij (NED) mit King Stayerhof’s Jango; 72,523

3. Clara Paschertz (Cloppenburg) mit Da Capo’s Dancing Boy; 72,388



Pony Kür

1. Sophia Boje Obel Jorgensen (DEN) mit Adriano B; 77,725 Prozent

2. Evi Van Rooij (NED) mit King Stayerhof’s Jango; 76,925

3. Lara Middelberg (Glandorf) mit Drink Pink; 75,458



Junioren Team

1. Frederikke Gram Jacobsen (DEN) mit Ryvangs Zafina; 72,172 Prozent

2. Shanna Baars (NED) mit Farzana G; 71,111

3. Micky Schelstraete (NED) mit Grand-Charmeur; 70,556

…

9. Lynn Suckow (Langenhagen) mit Denver Star 2; 68,283



Junioren Individual

1. Katelijne Maes (BEL) mit Ibou van de Kapelhoef; 71,765 Prozent

2. Karoline Sofie Vestergaard (BEL) mit Junior Hit; 70,441

3. Pem Verbeek (NED) mit Fernando Torres; 70,049

…

8. Lynn Suckow (Langenhagen) mit Denver Star 2; 68,726



Junioren Kür

1. Micky Schelstraete (NED) mit Grand-Charmeur; 74,283 Prozent

2. Frederikke Gram Jacobsen (DEN) mit Ryvangs Zafina; 73,708

3. Pem Verbeek (NED) mit Fernando Torres; 73,183

…

6. Lynn Suckow (Langenhagen) mit Denver Star 2; 69,575



Junge Reiter Team

1. Helen Erbe (Krefeld) mit Fürst Kaspar; 71,324 Prozent

2. Zoe Kuintjes (NED) mit Cupido; 69,853

3. Suraya Hendrikx (BEL) mit Dear Friend 2; 69,853



Junge Reiter Individual

1. Helen Erbe (Krefeld) mit Fürst Kaspar; 73,529 Prozent

2. Thalia Rockx (NED) mit Golden Dancer de la Fazenda; 72,059

3. Linda Erbe (Krefeld) mit DSP Fierro; 71,863



Junge Reiter Kür

1. Thalia Rockx (NED) mit Golden Dancer de la Fazenda; 77,183 Prozent

2. Linda Erbe (Krefeld) mit DSP Fierro; 77,042

3. Zoe Kuintjes (NED) mit Cupido; 75,400



CDI4* U25 Grand Prix

1. Ann-Kathrin Lindner (Ilsfeld) mit Sunfire 16; 72,718 Prozent

2. Sophie Reef (Bad Bentheim) mit Charming Lady; 69,974

3. Skylar Bos (NED) mit Choice Finch; 68,693



CDI4* U25 Grand Prix Kür

1. Ann-Kathrin Lindner (Ilsfeld) mit Sunfire 16; 76,115 Prozent

2. Sophie Reef (Bad Bentheim) mit Charming Lady; 72,135

3., Skylar Bos (NED) mit Choice Finch; 72,060 Weitere Informationen unter www.cdilier.be