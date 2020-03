Brüssel. Appell des Europa-Verbandes und des Internationalen Springreiterclubs: Bis Ende April keine Reitturniere in allen Disziplinen. Der Europäische Reiterverband (EEF) mit Präsident Theo Ploegmakers und Kevin Staut als Vorsitzender des Internationalen Springreiter-Clubs (IJRC) fordern in einer gemeinsamen Erklärung alle Föderationen weltweit auf, wegen der Croronavirus-Epidemie mit sofortiger Wirkung sämtliche Veranstaltungen einzustellen. Dieser Appell gelte als dringend. Der EEF hält es für notwendig, alle Reitturniere in sämtlichen Disziplinen ab sofort bis Ende April 2020 abzusagen. Eine endgültige Entscheidung liege jedoch in der Verantwortung der Organisationen selbst und der Politik der jeweiligen Länder. Der EEF werde die Entwicklungen rund um den Ausbruch des Covid-19-Virus weiterhin ständig beobachten zusätzliche Kommuniques herausgeben, heißt es weiter. Der EEF geht davon aus, dass sich jeder im Pferdesport seiner sozialen Verantwortung seiner sozialen Verantwortung bewusst sei und diese dringenden Ratschlägen befolgen werde.