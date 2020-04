Aachen. Das Internationale Offizielle Reit- und Fahrturnier (CHIO) von Deutschland 2020 in Aachen findet nicht statt. Organisiert werden soll ein virtueller CHIO… Wie bereits geahnt, findet das „Weltfest des Pferdesports“ in Aachen in diesem Jahr nicht wie geplant statt. Aufgrund der Corona-Krise haben sich die Organisatoren zur Absage entschlossen. „Die Gesundheit der Menschen steht über allem“, sagt Frank Kemperman, der Vorstandsvorsitzende des Aachen-Laurensberger Rennvereins (ALRV). Daher habe man, auch vor dem Hintergrund der nationalen und internationalen Entwicklungen sowie der von der Bundesregierung beschlossenen Maßnahmen, entschieden, den CHIO Aachen 2020 abzusagen. Es wäre der 105. CHIO von Deutschland seit 1929 gewesen. „Das war für uns alle eine sehr emotionale und schwere Entscheidung“, so Michael Mronz, Geschäftsführer der Aachener Reitturnier GmbH (ART). Der CHIO Aachen sei auch dank seiner starken und verlässlichen Partner sowie der großen Verbundenheit seiner treuen Zuschauer gut aufgestellt, dennoch sei die Situation eine riesengroße Herausforderung, so Mronz. Aber völlig verzichten müssen die Fans und Freunde des CHIO Aachen nicht. „Wir werden einen virtuellen CHIO Aachen 2020 organisieren“, so Michael Mronz. Auf der Webseite und in den sozialen Medien wird es die legendäre CHIO Aachen-Atmosphäre zumindest digital geben. In den nächsten Tagen werden die Organisatoren das Projekt detaillierter vorstellen. Die Corona-Absage ist die erste Absage des CHIO Aachen. 1898 begann die Geschichte des heute größten Reitturniers der Welt. Der Aachen-Laurensberger Rennverein wurde gegründet, zunächst wurden Pferderennen, später dann kleinere Turniere organisiert. Seit den 1920er Jahren gibt es internationale Reitturniere in Aachen, unterbrochen nur während des Zweiten Weltkriegs von 1940 bis 1945. Doch schon 1946 wurden auf dem Gelände in der Aachener Soers wieder Wettbewerbe ausgetragen, ab 1947 auch wieder international. Rund 350.000 Besucher aus aller Welt kommen inzwischen an den zehn Turniertagen auf das traditionsreiche Turniergelände vor den Toren Aachens. Und deren Verbundenheit mit dem CHIO Aachen ist groß: Denn die Organisatoren dürfen derzeit eine ganz außergewöhnliche Erfahrung machen: „Die Solidarität der Menschen mit ihrem CHIO Aachen ist in diesen schwierigen Zeiten riesig“, weiß ALRV-Präsident Carl Meulenbergh zu berichten. Viele Karteninhaber haben bereits erklärt, auf die Rückerstattung des Kartenpreises zu verzichten. „Für dieses tolle Zeichen möchten wir von Herzen Danke sagen“, so Meulenbergh, denn: „Der ALRV als gemeinnütziger Verein ist auf diese Unterstützung angewiesen.“ Spender erhalten natürlich eine Spendenquittung. Gekaufte Karten können in Tickets für den CHIO Aachen 2021 (25. Juni bis 4. Juli) umgewandelt werden, alle Infos und weitere Optionen stehen unter chioaachen.de/tickets. Das Team vom CHIO Aachen nimmt nun Kontakt zu allen registrierten Kartenkunden auf und bittet darum, derzeit von telefonischen Nachfragen abzusehen, da Zeit für die aufwendige Umsetzung benötigt wird. Die Geschäftsstelle des CHIO Aachen bleibt weiterhin für den Publikumsverkehr geschlossen. Alle Infos: www.chioaachen.de | www.chioaachen.de/tickets -------------------------------------------------------------------------------------------- CHIO Aachen 2020 cancelled The World Equestrian Festival, CHIO Aachen, cannot take place as planned this year. The organisers have decided to cancel the event due to the corona crisis. “People’s health takes top priority,” said Frank Kemperman, Chairman of the Aachen-Laurensberger Rennverein (ALRV). He went on to say that against the background of the national and international developments as well as the measures adopted by the Federal Government, it was decided to cancel the CHIO Aachen 2020. “This was a very emotional and very difficult decision for us,” stated Michael Mronz, General Manager of the Aachener Reitturnier GmbH (ART). According to Mronz, in spite of the fact that the CHIO Aachen is well-aligned thanks to its strong, reliable partners and the great support of its loyal spectators, the situation still presents a huge challenge. However, the fans and friends of the CHIO Aachen won’t have to completely miss out. “We will organise a virtual CHIO Aachen 2020,” reported Michael Mronz. It will at least be possible to experience the legendary CHIO Aachen atmosphere in digital form. The organisers will present more details about the project over the next few days. The corona cancellation is the first time that the CHIO Aachen has ever been cancelled. The history of the meanwhile largest equestrian event in the world began in 1898. The Aachen-Laurensberger Rennverein was founded, initially horse races, subsequently smaller horse shows were organised. International equestrian events have been staged in Aachen since the 1920s, the only time the event didn’t take place was during the Second World War, from 1940 to 1945. However, competitions were held at the showgrounds at the Aachen Soers in 1946 already again, from 1947 onwards on an international basis. In the meantime, each year around 350,000 guests from all over the globe visit the traditional competition grounds before the gates of Aachen in the course of the ten days of the event. And they evidently identify themselves strongly with the CHIO Aachen: Because the organisers are currently experiencing an extraordinary phenomenon: “The solidarity of the people with their CHIO Aachen is immense during these difficult times,” reported Carl Meulenbergh, the ALRV President. Many of the ticket holders have already explained that they have decided to forego having their ticket price reimbursed. “We are sincerely grateful to them for this generous gesture,” stated Meulenbergh, because: “As a non-profit making organisation, the ALRV is reliant on this support.” Donors will of course receive a donation receipt. Tickets that have already been purchased can be converted into tickets for the CHIO Aachen 2021 (June 25th to July 4th). All information and further options can be found at chioaachen.com/tickets. The CHIO Aachen team will now go about contacting all registered ticket customers and kindly asks everyone to currently refrain from placing telephone enquiries, because it will take some time to set up the technical requirements needed for the purpose. The offices of the CHIO Aachen remain closed to the public until further notice. For all information see: www.chioaachen.com | www.chioaachen.com/tickets