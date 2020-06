Essen-Herbergen. Wie vor acht Tagen in Hagen war Isabell Werth auch beim 2. Nach-Corona-Dressurturnier erfolgreich, diesmal im Grand Prix in Essen-Herbergen. Auf der Sprehe-Reitanlage in Essen-Herbergen im Kreis Cloppenburg war die sechsmalige Olympiasiegerin Isabell Werth (Rheinberg) wie vor einer Woche auf dem Kasselmann-Hof in Hagen im Grand Prix erfolgreich, diesmal mit dem zwölfjährigen Hengst Den Haag. Die erfolgreichste Dressurreiterin der Welt setzte sich auf dem Diamant-Hit-Sohn mit 75,633 Prozentpunkten knapp vor der Australierin Simone Alexandra Pearce auf Destano (75,167) durch, Dritte wurde die frühere Championsreiterin Anabel Balkenhol (Rosendahl) auf Crystal Friendship (73,1). Simone Alexandra Pearce war für ihren Vortrag im Vergleich zu Isabell Werth sogar von zwei der drei Richter auf Platz 1 gesetzt worden, doch der Richter bei „H“ sah ihre Vorstellung um genau neun Zähler schwächer gegenüber Werth, was den Ausschlag über die Platzierung ergab. Grand Prix in Zahlen