...von Peter Weinberg: „Die Corona-Krise und die dadurch erzwungene Turniersport-Pause hatten auch etwas Positives an sich: Die Pferde sind alle gesundheitlich top in Schuss, sie traben vor bei der Veterinärkontrolle wie Dressurpferde“ (Peter Weinberg, 67, 35-maliger deutscher Nationen-Preisreiter aus Herzogenrath, seit drei Jahren Nationalcoach der Belgier, die er 2019 u.a. zunächst zum Europatitel in Rotterdam führte und auch zum Gewinn des Finals um die Nationen-Preis-Trophäe in Barcelona)