Grimaud/ Frankreich. Zum zweiten mal gewann im Rahmen der Turnierwochen in Grimaud am Golf von St.Tropez der Niederländer Maikel van der Vleuten einen Großen Preis. Daniel Deußer belegte den zweiten Rang. Nach der viermonatigen Pause wegen der Corona-Seuche ist aus der absoluten Spitzenklasse der Niederländer Maikel van der Vleuten (31) in bester Form. Wie am letzten Wochenende belegte der frühere Team-Welt- und Mannschafts-Europameister in einem Grand Prix der vierwöchigen Turnierreihe am Golf von St. Tropez den ersten Rang im Grand Prix, und wiederum auf der zwölfjährigen Stute Dana Blue. Im Stechen um die 25.000 Euro-Siegprämie schlug er den zweimaligen deutschen Meister Daniel Deußer (Reijmenam/ Belgien) auf der belgischen Eldorado-Tochter Killer Queen um über eine Sekunde. Dritter wurde der Italiener Emanuele Gaudiano auf Chalou, dahinter folgten Bertram Allen Irland auf Dancing Queen sowie die Franzosen Mathieu Billot auf Quel Filou und Nicolas Delmotte auf Ilex. Am Start waren 45 Reiter. Maikel van der Vleuten hatte vor drei Jahren die Pferde der spanischen Milliardärin Marta Ortega Perez (Modelabel „Zara“) übernommen, sie war bis 2017 mit Springreiter Sergio Moya verheiratet.n David Will (Dagobertshausen) hatte mit Diego im Normalumlauf zwölf Fehlerpunkte und blieb unplatziert. Grand Prix von Grimaud