Warendorf. Im Anschluss an die erste Sichtung in Kronberg/ Taunus hat der Dressurausschuss des Deutschen Olympiade-Komitees für Reiterei (DOKR) die Longlist für die diesjährige Europameisterschaft der Dressurreiter "Unter 25 Jahren" (U25) aufgestellt sowie den Kader aktualisiert. Nach der Sichtung in Kronbergberg auf dem Schafhof am letzten Wochenende nominierte der Ausschuss für das Europachampionat der U25-Dressurreiter vom 17. bis 22. August in Pilisjaszfalu bei Budapest zunächst einen siebenköpfigen Kader, daraus wird die Vierer-Equipe nach der zweiten Sichtung für den Titelkampf nominiert. Die zweite Sichtung findet im Rahmen des Dressurturniers U25 auf dem Kasselmannhof in Hagen a.T.W. (17. bis 19. Juli) statt. Folgende Reiter und Pferde wurden für die EM-Longlist nominiert (in alphabetischer Reihenfolge): Anna-Christina Abbelen (Krefeld) mit Henny Hennessy, Jil-Marielle Becks (Senden) mit Damon’s Delorange, Evelyn Eger (Hagen a.T.W.) mit Whitley, Hannah Erbe (Kempen) mit Carlos, Ann-Kathrin Lindner (Ilsfeld) mit Flatley und FBW Sunfire, Raphael Netz (Aubenhausen) mit Lacoste und Alexa Westendarp (Wallenhorst) mit Hicksteadt. Zudem hat der Ausschuss den Nachwuchskader 1 U25 aktualisiert. Eger, Erbe und Westendarp wurden neu aufgenommen. Damit umfasst der Kader nun folgende Reiter und Pferde (in alphabetischer Reihenfolge): Anna-Christina Abbelen mit Henny Hennessy, Jil-Marielle Becks mit Damon’s Delorange und Damon’s Satelite, Evelyn Eger mit Whitley, Hannah Erbe mit Carlos, Ann-Kathrin Lindner mit Flatley und FBW Sunfire, Raphael Netz mit Lacoste und Alexa Westendarp mit Hicksteadt.