Bettenröder Dressurtage vom 8. bis 12. Juli in Bettenrode Grand Prix

1. Hubertus Schmidt (Borchen) mit Escorial 159; 72,200 Prozent

2. Dorothee Schneider (Framersheim) mit Fohlenhofs Rock’n Rose; 71,433

3. Beatrice Buchwald (Dorsten-Hardt) mit Brancusi; 71,133



Grand Prix Kür

1. Dorothee Schneider (Framersheim) mit Fohlenhofs Rock’n Rose;

2. Holga Finken (Hagen) mit Lagerfeld K;

3. Britta Rasche-Merkt (Meerbusch) mit Xerez;



Grand Prix Special

1. Hubertus Schmidt (Borchen) mit Escorial 159; 74,183 Prozent

2. Pia Wischerath (Neunkirchen-Seelscheid) mit Science Fiction OLD; 70,882

3. Beatrice Buchwald (Dorsten-Hardt) mit Brancusi; 70,588



Piaff-Förderpreis

1. Ellen Richter (Bad Essen) mit Vinay; 71,442 Prozent

2. Kristin Biermann (Essen) mit Queensland 20; 70,349

3. Alexa Westendarp (Wallenhorst) mit Der Prinz 4; 69,977



Louisdor-Preis

1. Hubertus Schmidt (Borchen) mit Denoix PCH; 76,512 Prozent

2. Emma Kanerva (FIN) mit Greek Air; 75,302

3. Dorothee Schneider (Framersheim) mit First Romance 2; 74,000



Nürnberger Burgpokal

1. Dorothee Schneider (Framersheim) mit Villeneuve 6; 77,220 Prozent

2. Hubertus Schmidt (Borchen) mit Vainqueur 22; 75,195

3. Carina Bachmann (Iserlohn) mit Quadrophenia; 74,488



Großer Preis

1. Niels Bruynseels (BEL) mit Gancia de Muze; 0/0/39,73

2. Denis Lynch (IRL) mit Cristello; 0/0/39,99

3. Emanuele Gaudiano (ITA) mit Chalou; 0/0/40,20

9. Marcus Ehning (Borken) mit Stargold; 0/4/40,54



Pony Team

1. Nina Sue Neumann (Hude) mit Sf Dark Royal; 74,381 Prozent

2. Enya Palm (Ganderkesee) mit Frühlingstraum 7; 73,286

3. Georgina Kraft (Krefeld) mit Valentino; 70,667



Pony Individual

1. Nina Sue Neumann (Hude) mit Sf Dark Royal; 73,194 Prozent

2. Enya Palm (Ganderkesee) mit Frühlingstraum 7; 73,018

3. Annabella Pidgley (GBR) mit Cognac IX; 72,208



Pony Kür

1. Nina Sue Neumann (Hude) mit Sf Dark Royal; 76,250 Prozent

2. Laura Amelie Borges (Hünxe) mit Henry 397; 74,667

3. Annabella Pidgley (GBR) mit Cognac IX; 74,458



Junioren Team

1. Marie Bauer (Heusweiler) mit Eye Catcher; 70,859

2. Jette de Jong (BEL) mit Heavenly Charming; 70,253

3. Karoline Sofie Vestergaard (BEL) mit Junior Hit; 70,101



Junioren Individual

1. Katelijne Maes (BEL) mit Ibou van de Kapelhoef; 70,931 Prozent

2. Annabella Pidgley (GBR) mit Belafonte; 70,490

3. Greta Simon (Krefeld) mit Sir Henry 275; 70,392



Junioren Kür

1. Marie Bauer (Heusweiler) mit Eye Catcher; 76,225 Prozent

2. Greta Simon (Krefeld) mit Sir Henry 275; 73,483

2. Annabella Pidgley (GBR) mit Belafonte; 73,408



Junge Reiter Team

1. Luna Laabs (Ahlen) mit Wild Willy Granly; 73,333 Prozent

2. Suraya Hendrikx (BEL) mit Dear Friend 2; 70,784

3. Amber van den Stehen (BEL) mit Fame; 70,686



Junge Reiter Individual

1. Luna Laabs (Ahlen) mit Wild Willy Granly; 74,068 Prozent

2. Alicia Lee (GBR) mit Bonita 466; 71,765

3. Suraya Hendrikx (BEL) mit Dear Friend 2; 71,030



Junge Reiter Kür

1. Suraya Hendrikx (BEL) mit Dear Friend 2; 75,700 Prozent

2. Luna Laabs (Ahlen) mit Wild Willy Granly; 74,958

3. Alicia Lee (GBR) mit Bonita 466; 73,658



CCI4*-S

1. Thomas Carlile (FRA) mit Birmane; 29,5 (Dressur 29,1/Springen 0/Gelände 0,4)

2. Arnaud Boiteau (FRA) mit Quoriano IFCE; 29,9 (29,9/0/0)

3. Mathieu Lemoine (FRA) mit Tzinga D’Auzay; 30,2 (30,2/0/0)

21. Kai-Steffen Meier (Deutschland) mit Amazing Prince TSF; 48,3 (37,9/0/10,4)



CCI3*-S

1. Thomas Carlile (FRA) mit Cadet de Beliard; 25,8 (Dressur 25,8/Springen 0/Gelände 0)

2. Nicolas Pertusa (FRA) mit Vinsou de Moselly; 26,5 (26,5/0/0)

3. Stephane Landois (FRA) mit Chaman Dumontceau; 26,5 (26,1/0/0,4)

21. Joelle Celina Selenkowitsch (Achim) mit Akeby’s zum Glück; 34,3 (31,9/0/2,4)



CCI2*-L

1. Tom Goeman (BEL) mit Sibo de Quiesche; 25,3 (Dressur 25,3/Gelände 0/Springen 0)

2. Anne van Dijck (BEL) mit Cooley Earl; 26,3 (26,3/0/0)

3. Kai-Steffen Meier (Deutschland) mit Charming Ciaco; 26,9 (26,9/0/0)



CCI2*-S

1. Justus Valk (NED) mit Fitzgerald; 28,5 (Dressur 28,5/Springen 0/Gelände 0)

2. Karin Donckers (BEL) mit Hamilton; 29,0 (25,0/4/0)

3. Marta Botin (ESP) mit Dieter; 29,1 (29,1/0/0)

26. Sandra Simon (Deutschland) mit Haskar del Chapulin; 35,7 (31,7/4/0)