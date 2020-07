Balve. Von den vorgesehenen und dann verschobenen Deutschen Meisterschaften der Spring- und Dressurreiter in Balve blieb lediglich noch der Titelkampf der „Frackträger“. Um die deutschen Meisterschaften in den Einzeldisziplinen Grand Prix Special und Kür starten vor Schloss Wocklum in Balve die Dressurreiter vom 18. bis 20. September. Zugelassen sind nach den Hygienemaßnahmen der Behörden in Zeiten der Corona-Pandemie nur 300 Zuschauer. „Wir bedauern sehr, dass wir mit unserem eingereichten Hygiene- und Sicherheitskonzept für 1000 Besucher die zuständigen Behörden nicht überzeugen konnten. Wirtschaftlich gesehen ist das gesamte LONGINES BALVE OPTIMUM mit maximal 300 Zuschauern laut Coronaschutzverordnung nicht tragbar. Die Risiken sind zu groß und wir bringen uns damit existentiell in Gefahr“, erklärte Veranstalterin Rosalie Freifrau von Landsberg-Velen im Namen der Turniergemeinschaft. In Balve finden damit in der Dressur seit 1959 die 59. Titelkämpfe statt, vor Schloss Wocklum wird seit 1984 zum 17. mal um die Meisterschärpen geritten. Titelverteidiger sind im Grand Prix Special Dorothee Schneider (Framersheim) und in der Kür Isabell Werth (Rheinberg).