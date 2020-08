Wassenberg. Nach wie vor sind die Wunden für das Fernbleiben der meisten westlichen Reiternationen an den Olympischen Spielpen in Moskau 1980 nicht verheilt. Für viele war oder ist Olymnpia sowieso nur ein Zwischenmoment des sportlichern Lebens. Doch alle jene, die bei Olympia ganz oben waren, sitzen für alle Zeiten im wahren Olymp, und niemand kann sie mehr vom Thron stoßen.Wie der Olympiasieg von Dressurreiterin Elisabeth Theurerr 1980 in Moskau bewertet wird, dazu ein Kommentar in ProPferd.At von Leopold Pingitzer. Der Kommentar