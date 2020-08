Achleiten. Bei den drei Dressur-Turnieren vor Schloss Achleiten von Besitzerin Sissi Max-Theurer in den letzten Wochen kam Isabell Werth Werth auf insgesamt zehn Siege – bei jedem Start zum Erfolg. Für Isabell Werth (Rheinberg), die sportlich alles gewann in ihrer Karriere, was zu gewinnen ist, war der dreimalige Ausflug zu Dressur-Turnieren vor Schloss Achleiten in Oberösterreich jeweils mit Erfolgen gekrönt. Bei insgesamt zehn Starts gewann sie zehnmal, zuletzt nun auf Emilio im Grand Prix und im Grand Prix Special. Im Grand Prix erzielte die Juristin mit dem 14-jährigen Westfalenwallach 80,935 Prozentpunkte, im Special 77,106, sie lag dabei jeweils vor ihrer Schülerin Victoria Max-Theurer (Österreich) auf Abegglen. Am Start waren lediglich fünf Reiter. In der anderen Vier-Sterne-Tour sicherte sich zunächst Team-Weltmeisterin Dorothee Schneider (Framersheim) mit DSP Sammy Davies Jr. den Grand Prix (77,522), in der Kür musste sich die Gestütschefin jedoch Vici Max Theurer auf dem Hengst Rockabilly (79,665) knapp – 78,735 – geschlagen geben. für die Kür-Tour hatten lediglich acht Reiter ihre Nennung abgegeben. Zur Ergebnisübersicht