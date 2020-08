Falsterbo. Rolf-Göran Bengtsson (58) heißt der schwedische Meister der Springreiter. Fast abgeschlagen siegte er dank einer bravourösen Finalrunde. Alter schützt vor Erfolgen nicht. Ähnlich wie Christian Ahlmann in Deutschland, fast alles gewonnen, aber noch nie nationaler Meister. So erging es auch Schwedens Springreiter-Idol Rolf-Göran Bengtsson (58) bis nun zum letzten Wochenende – da wurde er in Falsterbo fast unter Ausschluss der Öffentlichkeit, aber vor einem Großaufgebot von Medienvertretern, erstmals Landesmeister. In der entscheidenden Finalrunde bliebt der elfjährige Hengst Ermindo W ohne Fehler und Rolf-Gören Bnegtsson erstmals schwedischer Champion im Springsport. Dahinter folgten Peder Fredricsson auf Crusader Ice und Malin Baryard-Johnsson auf Indiana. Wie seine Frau Evi, unter dem Mädchennamen Penzlin vor fünf Jahren in Balve deutsche Titelträgerin, sagte, sei er in der Vielseitigkeit bei den Ponyreitern zweimal schwedischer Meister gewesen, „aber im Springreiten nahm er erstmals wieder nach 1993 an Meisterschaften teil“. Damit schloss sich für den früheren Weltranglisten-Ersten und fünfmaligen Olympiateilnehmer mit 58 Jahren ein bestimmter sportlicher Kreis. In den Jahren davor gehörte er 2001 zum schwedischen Team, das erstmals mit Silber bei einer Europameisterschaft in Arnheim in der nationalen Reitsportgeschichte eine Medaille gewann, 2004 ritt er im Team bei Olympia zu Silber in Athen, dann kam Einzelsilber 2008 in Hongkong dazu, und 2011 wurde er in Madrid Schwedens erster Europameister. Der Skandinavier, von Beruf Landmaschinen-Mechaniker, der mit seiner Frau in Itzehoe einen Ausbildungs- und Handelsstall unterhält, sagte hinterher: „Ermindo sprang jeden Tag fantastisch, und im Finale bewältigte er einen Parcours, wie er ihn noch nie vor sich hatte. Ich glaube, wir haben noch eine gute gemeinsame Zukunft vor uns…“