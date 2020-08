Pilisjaszfalu/ Ungarn. Nach Team-Silber sicherten sich die deutschen Aktiven beim ersten Einzelwettbewerb der U25-Dressur-Europameisterschaft im ungarischen Pilisjaszfalu vor der Kür die Gold- und die Bronzemedaille. Der Beginn des zweiten Teils der Nachwuchs-Dressur-Europameisterschvhaften im ungarischen Plisjaszfalu bescherte der niederländischen Equipe in der Klasse der U-25-jährigen („U25“) die Goldmedaille vor Deutschland und der dänischen Mannschaft. Ann-Kathrin Lindner (Ilsfeld), Raphael Netz (Tuntenhausen), Hannah Erbe (Krefeld) und Alexa Westendarp (Wallenhorst) erreichten ein Teamergebnis von 218,323 Prozent. Die Niederländer erhielten gut einen Prozentpunkt mehr (219,294), die dänische Mannschaft folgte auf dem Bronzerang (217,441). Ann-Kathrin Lindner und die in Baden-Württemberg gezogene Stute FBW Sunfire (v. San Amour) erwiesen sich auch bei der Europameisterschaft in Ungarn als das derzeit beste deutsche Paar in der U25-Altersklasse. Als letzte Starter des schwarz-rot-goldenen Aufgebots von Bundestrainer Sebastian Heinze steuerten die Team-Europameister von 2019 in der Mannschaftsaufgabe Intermediaire II 74,588 Prozent zum Gesamtergebnis bei. Einen Hauch besser war lediglich die Niederländerin Jeanine Nieuwenhuis mit TC Athene (74,756). Doch das hervorragende Resultat von Lindner und Sunfire konnte der deutschen Equipe nicht zum Titel verhelfen, es wurde der Silberrang. Als erstes deutsches Paar betraten Alexa Westendarp und Hicksteadt das Viereck. Der in Sachsen-Thüringen gezogene Wallach und seine Reiterin waren kurzfristig ins Team aufgerückt, weil Jil-Marielle Becks (Senden) und Damon’s Delorange nicht teilnehmen konnten. Für Westendarp war es der erste Start in der Alterklasse U25, aber championatserfahren ist die 22-Jährige allemal. In den vergangenen Jahren gewann sie bei den Junioren und Jungen Reitern dreimal Mannschafts-Gold. In Ungarn wurden sie und der 17 Jahre alte Hicksteadt (v. Hudson) mit 70,530 Prozent bewertet. Dies sollte das Streichergebnis der deutschen Mannschaft werden. Hannah Erbe (22) und ihr rheinischer Wallach Carlos (v. Carabas), bereits bei drei Europameisterschaften mit zahlreichen Goldmedaillen dekoriert, beendeten die Aufgabe mit 71,294 Prozent. Raphael Netz und sein Hannoveraner Lacoste (v. Locksley) erzielten das fünftbeste Ergebnis des gesamten Feldes (72,41). Auch der Bereiter im Stall Werndl und sein Fuchswallach hatten schon 2019 das deutsche Team verstärkt. Als Schlussreiterin steuerte Ann-Kathrin Lindner über 74 Prozent bei und machte den Silberrang klar. Auf Team-Silber noch Gold und Bronze Um die Einzelmedaillen erzielten Ann-Kathrin Lindner (Ilsfeld) und ihre Stute FBW Sunfire im Grand Prix das beste Ergebnis (75,59 Prozent), dazu holte Raphael Netz (Tuntenhausen) und Lacoste noch Bronze für die deutsche Equipe, (73,308). Silber fiel an die Niederländerin Jeanine Nieuwenhuis mit TC Athene (74,103). Zu einem Kopf an Kopf-Rennen zwischen Ann-Kathrin Lindner und der Niederländerin Jeanine Nieuwenhuis entwickelte sich auch der erste Einzelwettbewerb dieser U25-Europameisterschaft. In der Mannschaftsentscheidung auf Intermediaire II-Niveau hatte die 25-jährige Niederländerin, die in Ungarn ihre neunte und letzte EM im Nachwuchsbereich bestritt, mit ihrem KWPN-Wallach TC Athene noch knapp in Führung gelegen und ihr Team zur Goldmedaille geführt. Im Grand Prix musste sie nun ihrer deutschen Mitstreiterin den Vortritt lassen. Ann-Kathrin Lindner, die ihre bislang erfolgreichste Saison erlebt und in diesem Sommer schon etliche U25-Prüfungen gewinnen konnte, präsentierte ihre Stute FBW Sunfire in bestechender Form. U25-Bundestrainer Sebastian Heinze war danach voll des Lobes: „Das Pferd hat keine nennenswerten Schwächen, Ann-Kathrin hat super fliegende Wechsel geritten, die Trabverstärkungen waren exzellent und auch mit der Passage konnten die beiden gut punkten.“ 75,59 Prozent sagen alles. Große Freude auch bei Raphael Netz: Der 21-jährige Bereiter im Reitstall Werndl und der Wallach Lacoste (v. Locksley) erreichten dank einer fehlerfreien Runde die Bronzemedaille. Bereits im vergangenen Jahr hatten die beiden zum siegreichen deutschen EM-Team gehört, aber den Medaillenplatz on der Einzelwertung knapp verpasst (Rang fünf). Seit dem Vorjahr haben sich Netz und der Hannoveraner enorm verbessert. Heinze sagte: „Raphael agiert jetzt viel professioneller, gereifter, er kann die Leistung heute weit besser abrufen.“ Die deutsche Erfolgsbilanz komplettierte Hannah Erbe als Fünfte. Ihr rheinischer Carabas-Nachkomme Carlos wurde mit 72,026 Prozent bewertet. Hannah (22), die als Bereiterin im Stall Hinnemann (Voerde) tätig ist, hat noch nicht sehr viel Routine im Grand Prix-Bereich, umso größer die Freude über das gute Ergebnis. Im Mannschaftswettbewerb misslangen beide Pirouetten, diesen Eindruck konnte die Krefelderin in der Einzelentscheidung wettmachen. Auch die Anlehnung sei deutlich besser gewesen, bescheinigte ihr der Bundestrainer. Mit Alexa Westendarp und dem Wallach Hicksteadt v. Hudson platzierte sich auch das vierte deutsche Paar unter den Top 10 (Rang 10/70,564 Prozent). Die 22-Jährige, die bereits dreimal Team-Gold bei den Junioren und Jungen Reitern gewonnen hatte, war mit ihrem Debüt in der U25-Altersklasse mehr als zufrieden. Nun haben drei deutsche Teammitglieder am Freitag noch die Chancen in der abschließenden Grand Prix-Kür zu weiteren Medaillen. Team-Wertung 1.Einzelentscheidung