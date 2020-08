Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Föderation (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: Europameisterschaften Dressur (CH-EU-J/Ch-D) vom 9. bis 30. August in Pilisjaszfalu/HUN (U14/U18 9. bis 14.8. / U21/U25 17. bis 22.8. / U16 vom 25. bis 30.8.) Mannschaftswertung Junge Reiter

Gold: Niederlande; 222,940

Silber: Deutschland; 222,030 (Henriette Schmidt (Naumburg) mit Rocky’s Sunshine/Luca Sophia Collin (Düsseldorf) mit Descolari/Lia Welschof (Paderborn) mit First Class 88)

Bronze: Dänemark; 215,794



Team

1. Daphne van Peperstraten (NED) mit Greenpoint’s Cupido; 75,882 Prozent

2. Marten Luiten (NED) mit Fynona; 75,823

3. Lia Welschof (Paderborn) mit First Class; 75,794

4. Luca Sophia Collin (Düsseldorf) mit Descolari; 73,412

5. Henriette Schmidt (Naumburg) mit Rocky’s Sunshine; 72,824



Einzelwertung Junge Reiter

Gold: Marten Luiten (NED) mit Fynona; 77,559 Prozent

Silber: Lia Welschof (Paderborn) mit First Class; 75,853

Bronze: Daphne van Peperstraten (NED) mit Greenpoint’s Cupido; 74,265

4. Henriette Schmidt (Naumburg) mit Rocky’s Sunshine; 73,500

5. Luca Sophia Collin (Düsseldorf) mit Descolari; 73,088



Kür Junge Reiter

Gold: Daphne van Peperstraten (NED) mit Greenpoint’s Cupido; 80,690 Prozent

Silber: Lia Welschof (Paderborn) mit First Class; 70,230

Bronze: Marten Luiten (NED) mit Fynona; 77,610

…

6. Luca Sophia Collin (Düsseldorf) mit Descolari; 76,975

…

8. Henriette Schmidt (Naumburg) mit Rocky’s Sunshine; 75,125



Mannschaftswertung U25

Gold: Niederlande; 219,294

Silber: Deutschland; 218,323 (Alexa Westendarp (Wallenhorst) mit Hicksteadt/Raphael Netz (Tuntenhausen) mit Lacoste 126/Hannah Erbe (Krefeld) mit Carlos 609/Ann-Kathrin Lindner (Ilsfeld) mit FBW Sunfire)

Bronze: Dänemark; 217,441



FEI Intermediaire II

1. Jeanine Nieuwenhuis (NED) mit TC Athene; 74,765 Prozent

2. Ann-Kathrin Lindner (Ilsfeld) mit FBW Sunfire; 74,588

3. Victoria E. Vallentin (DEN) mit Brooklyn; 73,265

…

5. Raphael Netz (Tuntenhausen) mit Lacoste 126; 72,441

…

9. Hannah Erbe (Krefeld) mit Carlos 609; 71,294

10. Alexa Westendarp (Wallenhorst) mit Hicksteadt; 70,530



Einzelwertung U25

Gold: Ann-Kathrin Lindner (Ilsfeld) mit FBW Sunfire; 75,590 Prozent

Silber: Jeanine Nieuwenhuis (NED) mit TC Athene; 74,103

Bronze: Raphael Netz (Tuntenhausen) mit Lacoste 126; 73,308

…

5. Hannah Erbe (Krefeld) mit Carlos 609; 72,026

…

10. Alexa Westendarp (Wallenhorst) mit Hicksteadt; 70,564



Kür U25

Gold: Anne-Mette Strandby Hansen (DEN) mit Foco Loco W; 79,025 Prozent

Silber: Jeanine Nieuwenhuis (NED) mit TC Athene; 78,450

Bronze: Ann-Kathrin Lindner (Ilsfeld) mit FBW Sunfire; 77,610

…

8. Raphael Netz (Tuntenhausen) mit Lacoste 126; 75,400

9. Hannah Erbe (Krefeld) mit Carlos 609; 74,910 Weitere Informationen unter www.unikornislovarda.hu/en/news-events/all Bundeschampionat des deutschen Fahrpferdes, Schweren Warmblüters und Fahrpony-Championat vom 20. bis 23. August in Moritzburg



Bundeschampionat des 4- u. 5jährigen deutschen Fahrpferdes

1. Bettina Winkler (Greiz) mit Noble Lady 15; 25,42 (Richter 1 7,71/Richter 2 7,71/Fremdfahrer 10,00)

2. Karl-Heinz Finkler (Kalbe) mit Caro van Ferrarie; 24,50 (7,50/7,50/9,50)

3. Bettina Winkler (Greiz) mit Balisto 62; 23,50 (7,35/7,35/8,80)



Bundeschampionat des 4- u. 5jährigen Schweren Warmblutes

1. Lars Krüger (Grumbach) mit Janina 44; 26,72 (Richter 1 8,86/Richter 2 8,86/Fremdfahrer 9,00)

3. Marlen Fallak (Bad Langensalza) mit Vittaro Thekulies; 24,44 (7,57/7,57/9,30)

3. Jesscia Wächter (Aschaffenburg) mit Laurenzia 13; 24,34 (7,57/7,57/9,20) Bundeschampionat des 6- u. 7jährigen Schweren Warmblutes

1. Lars Krüger (Grumbach) mit FST Eleve; 16,25 (Dressur 7,92/Gelände 8,33)

2. Lukas Rudoph (Otterwisch) mit Nicolett-Adali; 14,40 (6,57/7,83)

3. Martin Stötzer (Erfurt) mit Elsaß; 13,19 (6,64/6,55)



Deutsches Fahrchampionat des 4- u. 5jährigen Fahrponys

1. Silke Bückemeyer (Steinfurt) mit Golden Dancing Darling B; 21,44 (Richter 1 6,57/Richter 2 6,57/Fremdfahrer 8,30)

2. Ursula Hüsges (Willich mit Adina 77; 21,20 (6,85/6,85/7,50)

3. Tino Heitmüller (Mansfeld) mit Maja 1054; 20,99 (6,64/6,64/7,70)



Deutsches Fahrchampionat 6- u. 7jährige Fahrponys

1. Dirk Hofmann (Moritzburg) mit Starino; 15,92 (Dressur 7,50/Gelände 8,42)

2. Wolfgang Scholz (Eggenfelden) mit Cäsar WS; 14,80 (6,71/8,08)

3. Niels Grundmann (Fredenbeck) mit RR’s Darino; 14,40 (6,57/7,83)



Bundeschampionat 6- u. 7jährige Fahrponys

1. Martin Stötzer (Erfurt) mit Candy Noir; 14,42 (Dressur 6,50/Gelände 7,92)

2. Franzsika Wüstenhagen (Rhefelde/Werder) mit Schnatterinchen; 8,15 (5,50/2,65) Weitere Informationen unter www.pferde-sachsen-thueringen.de/sport/bundeschampionat-moritzburg Nationales Dressurturnier mit Louisdor-Preis vom 21. bis 23. August in Elmlohe



Grand Prix

1. Ingrid Klimke (Münster) mit Franziskus 15; 78,040 Prozent

2. Helen Langehanenberg (Billerbeck) mit Annabelle 110; 74,660

3. Hubertus Schmidt (Borchen) mit Escorial 159; 74,500



Grand Prix Special

1. Ingrid Klimke (Münster) mit Franziskus 15; 79,118 Prozent

2. Helen Langehanenberg (Billerbeck) mit Annabelle 110; 75,137

3. Beatice Buchwald (Dorsten-Hardt) mit Brancusi; 75,059



Louisdor-Preis

1. Sandra Nuxoll (Dinklage) mit Bonheur de la Vie; 74,860 Prozent

2. Sandra Nuxoll (Dinklage) mit Hanami OLD; 73,791

3. Thomas Wagner (Bad Homburg) mit Filigrano Marone; 71,279 Weitere Informationen unter www.equi-score.de/index.php?mod=mod_elmlohe2020a Internationales Offizielles Springturnier (CSIO3*) vom 20. bis 23. August in Prag/CZE



Nationenpreis

1. Niederlande; 4

2. Irland; 8

3. Japan; 12

4. Deutschland; 16 (Patrick Stühlmeyer (Steinfeld) mit Varihoka du Temple/Justine Tebbel (Emsbüren) mit Light Star 4/Andre Thieme (Plau am See) mit Chakaria/Maurice Tebbel (Emsbüren) mit Don Diarado)



Großer Preis

1. Gudrun Patteet (BEL) mit Sea Coast Kashmira Z; 0/0/41,85

2., Maurice Tebbel (Emsbüren) mit Don Diarado; 0/0/42,10

3. Jur Vrieling (NED) mit VDL Glasgow vh Merelsnest; 0/0/42,60 Weitere Informationen unter www.csiopraha.cz Internationales Springturnier (CSI4*) vom 19. bis 23. August in St. Tropez/FRA



Großer Preis

1. Scott Brash (GBR) mit Hello Jefferson; 0/0/39,52

2. Edward Levy (FRA) mit Rebeca LS; 0/0/40,18

3. Jos Verlooy (BEL) mit Igor; 0/0/40,26

…

25. Marcus Ehning (Borken) mit A La Carte NRW; 8/70,76 Weitere Informationen unter jumping-golfe-saint-tropez-en.hubside.fr Internationales Weltcup-Springturnier (CSI3*-W) vom 20. bis 23. August in Budapest/HUN



Weltcup-Springen

1. Alain Jufer (SUI) mit Cornet MM; 0/0/34,51

2. Laura Renwick (GBR) mit Arkuga; 0/0/35,25

3. Johnny Pals (NED) mit Fernando; 0/0/35,61

4. Elisabeth Meyer (Chieming) mit Chicago HD; 0/0/36,45



Großer Preis

1. Roberto Turchetto (ITA) mit My Cool Passion; 0/0/30,40

2. Laura Renwick (GBR) mit Dublin V; 0/0/30,71

3., Arthur Gustavo Da Silva (SUI) mit Inonstop van T Voorhof; 0/0/31,68

…

9. Tobias Bachl (Postmünster) mit Cicera de la Vayrie B; 0/4/32,39 Weitere Informationen unter www.nemzetilovarda.hu Internationales Dressurturnier (CDI3*/J/Y/P) vom 19. bis 23. August in Sint-Truiden/BEL



Grand Prix 3*

1. Hans Peter Minderhoud (NED) mit Glock’s Casper; 70,804 Prozent

2. Lynne Maas (NED) mit Eastpoint; 69,326

3. Marlies van Baalen (NED) mit Ben Johnson; 69,239

…

8. Andrea Timpe (Hattingen) mit Don Darwin; 67,413



Grand Prix Kür 3*

1. Laurence Roos (BEL) mit Fil Rouge; 75,735 Prozent

2. Simon Missiaen (BEL) mit Charlie; 74,330

3. Andrea Timpe (Hattingen) mit Don Darwin; 72,505



Grand Prix Special 3*

1. Lynne Maas (NED) mit Eastpoint; 71,872 Prozent

2. Marlies van Baalen (NED) mit Ben Johnson; 71,702

3. Vincent van Gasselt (NED) mit Delacroix; 69,362

…

5. Johanna von Fircks (Heidmühlen) mit Edmopnton; 66,660



Junioren Team

1. Philippa von Selchow (Düsseldorf) mit Nymphenburgs Royale Side; 72,980 Prozent

2. Anniek van Dulst (NED) mit Henderson; 71,010

3. Anna Leandra Timm (Velbert) mit Foxfire 2; 68,838



Junioren Individual

1. Margje Janssen (NED) mit Elma; 68,922 Prozent

2. Anna Leandra Timm (Velbert) mit Foxfire 2; 68,824

3. Philippa von Selchow (Düsseldorf) mit Nymphenburgs Royal Side; 68,814



Junioren Kür

1. Margje Janssen (NED) mit Elma; 75,933 Prozent

2. Philippa von Selchow (Düsseldorf) mit Nymphenburgs Royal Side; 75,183

3. Anna Leandra Timm (Velbert) mit Foxfire 2; 72,150



Junge Reiter Team

1. Milou Dees (NED) mit Francesco; 73,824 Prozent

2. Helen Erbe (Krefeld) mit Dolce Vita; 70,686

3. Theresa Friesdorf (Vettweiß) mit Quotenkönig 2; 70,245



Junge Reiter Individual

1. Milou Dees (NED) mit Francesco; 74,412 Prozent

2. Theresa Friesdorf (Vettweiß) mit Quotenkönig 2; 70,206

3. Helen Erbe (Krefeld) mit Dolce Vita; 70,176



Junge Reiter Kür

1. Milou Dees (NED) mit Francesco; 77,430 Prozent

2. Theresa Friesdorf (Vettweiß) mit Quotenkönig 2; 75,310

3. Helen Erbe (Krefeld) mit Fürst Kaspar; 69,810



Pony Team

1. Lana-Pinou Baumgürtel (Nottuln) mit Zinq Massimiliano FH; 72,286 Prozent

2. Ilse de Wilde (NED) mit Falco; 71,000

3. Lana-Pinou Baumgürtel (Nottuln) mit Cute Mrs. Polly FH; 70,619



Pony Individual

1. Lana-Pinou Baumgürtel (Nottuln) mit Zinq Massimiliano FH; 72,838 Prozent

2. Rowena Weggelaar (NED) mit Navarone van de Beekerheide; 71,712

3. Ilse de Wilde (NED) mit Falco; 71,667



Pony Kür

1. Sophie van der Stehen (NED) mit Yellow Boy; 75,050 Prozent

2. Rowena Weggelaar (NED) mit Navarone van de Beekerheide; 74,808

3. Ilse de Wilde (NED) mit Falco; 74,200

4. Lana-Pinou Baumgürtel (Nottuln) mit Cute Mrs. Polly FN; 73,267 Weitere Informationen unter www.stalgravenhof.com Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI4*-S/3*-S/2*-S) vom 20. bis 23. August in Arville/BEL

CCI4*-S

1. Julia Krajewski (Warendorf) mit Samourai du Thot; 23,0 (Dressur 21,4/Springen 0/Gelände 1,6)

2. Sandra Auffarth (Ganderkesee) mit Viamant du Matz; 28,5 (23,7/0/4,8)

3. Christoph Wahler (Bad Bevensen) mit Carjatan S; 28,8 (28,8/0/0)



CCI4*-S U25 Fördercup

1. Anna-Katharina Vogel (Biessenhofen) mit DSP Quintana P; 41,2 (Dressur 33,2/Springen 0/Gelände 8)

2. Alina Dibowski (Döhle) mit Barbados 26; 43,8 (32,6/0/11,2)

3. Anais Neumann (Nümbrecht) mit Pumuckel E; 46,7 (28,7/4/14)



CCI3*-S

1. Thomas Carlile (FRA) mit Spring Thyme de la Rose; 30,6 (Dressur 30,6/Springen 0/Gelände 0)

2. Ann-Catrin Bierlein (Warendorf) mit Auf geht’s Fräulein Hummel; 32,9 (32,9/0/0)

3. Celia Benay (BEL) mit Delara; 33,3 (33,3/0/0)



CCI2*-S Section 1

1. Julien Wergifosse (BEL) mit Floren 06; 27,8 (Dressur 25,8/Gelände 2/Springen 0)

2. Dirk Schrade (Heidmühlen) mit Dyri; 29,7 (27,7/2/0)

3. Amoury Choplain (FRA) mit Doisy Deane d’Epte AA; 31,0 (30,2/0,8)



CCI2*-S Jun/JR

1. Lara de Liedekerke-Meier (BEL) mit Origi; 26,9 (Dressur 25,7/Gelände 0,8/Springen 0,4)

2. Cyril Gavrilovic (BEL) mit El Mundo de Gasco; 27,1 (27,1/0/0)

3. Tine Magnus (BEL) mit Dia van het Lichterveld Z; 27,6 (27,6/0/0)

…

14. Carla Hanser (Wasserburg) mit Castagnola; 38,3 (30,3/0/8) Weitere Informationen unter www.arville.be