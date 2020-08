Pilisjászfalu/ Ungarn. Mit einer überragenden Leistung holten die deutschen Pony-Reiterinnen bei den Nachwuchs-Dressureuropameisterschaften im ungarischen Pilisjaszfalu die Goldmedaille. “Ich bin sehr stolz auf die Mädels“, so fasst Cornelia Endres (66), Bundestrainerin der Ponyreiter, auch Pony-Conny genannt, die Leistungen der deutschen Reiterinnen bei den Europameisterschaften in Pilisjászfalu zusammen. Die Richter sehen das offenbar genauso, denn Shona Benner (Billerbeck), Rose Oatley (Lütjensee), Antonia Roth (Stuttgart) und Lucie-Anouk Baumgürtel (Nottuln) landen bei den individuellen Ergebnissen auf den vorderen fünf Plätzen.



„Selbst das Streichergebnis liegt bei unserer Mannschaft noch bei mehr als 75 Prozent, das ist einfach richtig, richtig gut“, so Endres, die seit 42 Jahren als Bundestrainerin auf diesem Sektor arbeitet. Die Goldmedaille war den Mädchen spätestens nach dem Ritt von Lucie-Anouk Baumgürtel sicher, die bei ihrer vierten Europameisterschaft überwiegend Wertnoten im Bereich 8,0 bekam und sich damit an die Spitze setzte. Antonia Roth, die in Budapest ihre erste EM bestritt, konnte mit ihrem erfahrenen Pony Daily Pleasure WE ein sehr gutes Ergebnis auf internationaler Ebene einfahren. Bei ihrem Debüt konnte sie ihre Nervenstärke unter Beweis stellen und sich mit 75,917 Prozent am ersten Turniertag Platz eins sichern. Nach diesem guten Start reihte sich Shona Benner mit Der kleine Sunnyboy WE und 75,886 Prozent auf Platz zwei ein – die Zeichen standen für die Deutschen schon nach Tag eins auf Gold. Rose Oatley und Daddy Moon legten am zweiten Prüfungstag mit 76,743 Prozent nach bevor Lucie-Anouk Baumgürtel und Nasdaq FH die Goldmedaille mit über 80 Prozent perfekt machten.