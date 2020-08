Drammen/ Norwegen. Der CSIO von Norwegen in Drammen endete mit Erfolgen für die irischen Teilnehmer: Sie holten den Großen Preis und am Ende auch den Preis der Nationen. Die irischen Springreiter hatten beim norwegischen Internationalen Offiziellen Turnier (CSIO) in der 100.000 Einwohnerstadt Drammen südlich von Oslo einen großen Auftritt. Zunächst gewann Shane Breen (45), im Vorjahr in Hamburg Derbyzweiter, auf dem Schimmel-Hengst Compelling Z den Großen Preis vor dem Dänen Andreas Schou auf dem Westfalen-Wallach Afghan und seinem Landsmann Michael Duffy auf Chappo Chey, und am Schlusstag ritt er in der siegreichen Nationen-Preis-Equipe auf dem belgischen Fuchswallach Ips. Das Mannschaftsspringen mit nur fünf Equipen beendeten die Reiter von der Grünen Insel mit acht Strafpunkten, je einen Abwurf mehr hatten die Briten und Dänen. Die deutsche Equipe von Bundestrainer Heiner Engemann in der Besetzung Cedric Wolf (Meckenheim) auf Chicicito (4 und 4 Fehlerpunkte), Guido Klatte (Lastrup) auf Qinghai (4 und 0), Philipp Schulze Topphoff (Havixbeck) auf Concordess NRW (0 und 4) und Holger Wulschner (Passin) auf dem Oldenburger Wallach Casirus (8 und 4) kamen auf 28 und Norwegen als Fünfter auf 40 Miese. Holger Wulschner (56), der seinen 56. Start für Deutschland hatte, hätte durchaus der Opa der Teamkollegen sein können, die alle erstmals für Deutschland ritten: Wolf (22), Klatte (24) und Schulze Topphoff (22).